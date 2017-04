Tir au poignet: Sylvio Bourque a mis les bouchées doubles

Si vous croyez que le tir au poignet n’est qu’une épreuve pure de force, vous vous mettez le doigt dans l’oeil jusqu’au coude, comme on dit. Car la victoire ou la défaite se joue souvent entre les deux oreilles. Parlez-en à Sylvio Bourque.

Le vétéran de cette discipline – il va bientôt avoir 57 ans – a mis les bouchées doubles dans sa préparation afin d’être prêt physiquement – et mentalement, évidemment – pour les Championnats de l’Atlantique de tir au poignet, samedi, à Amherst, en Nouvelle-Écosse.

L’athlète de Grande-Digue n’a pas connu sa meilleure saison en carrière en 2016, de son propre aveu. Le détenteur du record de 16 médailles d’or à cette compétition a cependant retrouvé sa forme des beaux jours et se sent d’attaque à confronter tous ces jeunes qui veulent lui ravir la plus haute marche du podium dans la catégorie des 165 livres.

«Je veux retourner aux Championnats du monde, qui se tiendra en Hongrie en septembre. Mon but est de remporter cette fameuse 26e médaille (ce qui ferait de lui le Canadien le plus médaillé). Ce record, je le veux à moi tout seul.»

Mais avant, il y a le championnat canadien, en juillet à Halifax. Et encore avant, les Championnats de l’Atlantique.

«C’est devenu très compétitif, soutient Sylvio Bourque. Et ça le sera encore plus car il y aura davantage de compétiteurs qui voudront se classer pour Halifax. Plusieurs jeunes nous poussent dans le dos en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Même si ma place au championnat canadien est assurée, je veux gagner.»

Sa remise en forme a notamment passé par un entraînement physique assidu avec un jeune homme de Tracadie, Jason Lavigne. Bourque en a profité pour lui prodiguer plusieurs conseils au niveau technique et mental.

Il y a eu aussi beaucoup de lecture et d’analyse, car comme le spécialiste aime le dire, ce sport demande 40% de force, 40% de technique et 20% de stratégie.

Son arme favorite demeure son bras gauche, avec lequel il a gagné 12 de ses 16 médailles d’or. Un bras en pleine forme, indique-t-il, qui pourrait le propulser une fois de plus sur l’une des trois marches du podium.

Quant au bras droit, il vient à peine de se remettre d’une blessure au coude subie à la suite d’une chute peu avant Noël.

Sans oublier qu’à son âge, il y a peut-être aussi une petite pointe d’orgueil, même si l’homme refuse de l’admettre.

«C’est tout un défi de lutter contre des jeunes, mais quand j’arrive à les vaincre, c’est toute une satisfaction. Je me sens un peu comme Gordie Howe (qui a joué dans la LNH jusqu’à l’âge de 52 ans) ou Jaromir Jagr (encore actif dans la LNH à 44 ans)», raconte Sylvio Bourque, qui s’attend à une très bonne journée de travail puisqu’il s’agit d’un tournoi à triple élimination.

«Je suis un gars chanceux, avoue cet éducateur physique. J’ai reçu beaucoup de formation et je lis beaucoup. Alors, quand j’arrive sur la table, j’utilise mes connaissances. J’ai la sagesse d’un lanceur de baseball ou d’un joueur d’échecs. Je vais tout donner mentalement et physiquement, car il n’y a rien de plus puissant que le mental. C’est plus fort que mes bras. Je suis bien armé. Pour me battre, mon adversaire devra être prêt car ce n’est pas moi qui vais me battre. Les jeunes me respectent, mais dès le signal de départ, ils devront rapidement se brancher, sinon ils ne dureront pas longtemps.»

Et à son âge, Sylvio Bourque se donne le droit d’avoir également du plaisir.