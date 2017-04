Ballon sur glace mixte canadien: le bronze pour les Lobster Fishermen

Les Lobster Fishermen des Maritimes ont fait fi de l’adversité et ils ont réussi à aller chercher la médaille de bronze dans la catégorie mixte, dimanche matin, aux Championnats canadiens de ballon sur glace présentés à Alma, au Lac-Saint-Jean.

Un doublé de Jeff Plourde et un but de Mathieu D’Astout dans un filet désert a donné une victoire de 3 à 1 contre Construction Steph, mettant ainsi fin à un éprouvant tournoi pour la sélection formée de joueurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

«Nous sommes satisfaits, a commenté Plourde lorsque joint sur le chemin du retour. Avec les joueurs que nous avons perdus cette année, obtenir le même résultat qu’en 2016 est satisfaisant.»

Les Homardiers ont connu leur part de difficultés dans cette compétition. Après deux défaites jeudi, ils ont divisé les honneurs de leurs deux matchs de vendredi, d’abord avec un gain de 2 à 0 sur Construction Steph avant d’être à leur tour blanchi 3 à 0 face aux Broomshak de Québec, les champions du monde en titre.

Samedi a été tout aussi éprouvant, avec des revers de 5 à 0 contre l’Invasion de Windsor et de 4 à 2 au profit de Construction Steph, leur futur adversaire pour la troisième marche du podium.

«Nous avons eu des mauvais matchs, a admis Plourde, qui a terminé le tournoi avec quatre buts et une passe. Nous avions une joueuse blessée, ce qui nous a forcé à jouer avec deux défenseurs masculins. Avec sept matchs en quatre jours, ça prend aussi quatre lignes. On va donc tenter de trouver des joueurs car nous allons nous reprendre au Manitoba, l’an prochain.»

Hubert Blanchard (1-3) et Caroline Roy (1-2) ont été les autres meilleurs pointeurs des Lobster Fishermen en fin de semaine.

La gardienne Mélissa Murphy a été élue sur la première équipe d’étoiles du tournoi, alors que Marcellin Vautour s’est retrouvé sur la deuxième équipe d’étoiles.

Le Broomshak a remporté la médaille d’or, devant Windsor.