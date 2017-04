Coupe Allan – «Les papillons vont être au rendez-vous» – Luc Williams, des JC’s

Avant de sortir leurs bâtons de la remise, les joueurs des JC’s de Bouctouche ont probablement dû enlever quelques toiles d’araignées. La dernière fois que les hommes en vert ont sauté sur la glace pour jouer un match de hockey, c’était il y a cinq semaines. Malgré tout, les joueurs sont unanimes: un peu de WD-40 pour enlever la rouille et le tour sera joué.

«On est pas mal excités, mais on reste détendus», affirme le vétéran Luc Williams.

«C’est sur que les émotions vont être élevées dans le premier match et que l’aréna va probablement être plein. Le stress et les papillons vont être au rendez-vous, mais c’est le hockey. J’espère qu’on va bien réagir à ce stress-là.»

L’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton se dit prêt à tout.

«La beauté de ces tournois, c’est qu’il n’y a pas de mauvaises équipes», précise-t-il.

Sauf que les JC’s n’ont pas joué depuis près d’un mois et demi.

«Ça affecte un peu la forme physique, surtout pour les gars qui n’ont pas joué beaucoup cette année. Il faudra aller chercher nos jambes rapidement au début de la première période, mais une fois que l’adrénaline va embarquer, on va être correct.»

Williams n’anticipe pas de problème au niveau de la chimie de l’équipe, même si plusieurs nouveaux visages vont endosser le chandail de Bouctouche.

«Rendu à ce niveau, tu ne peux pas avoir une mauvaise dynamique dans l’équipe. C’est un tournoi d’une semaine et je pense que tout le monde va pousser du même bord. Du moins, je l’espère!»

Loin de partir favoris, les JC’s ont du pain sur la planche cette semaine et Luc Williams le sait.

«Je ne dis pas qu’on sera favori, mais on a une équipe qui pourra rivaliser avec les autres. Il faut être réaliste, mais je pense que si on joue un jeu simple, on est capable de causer des surprises.»

Le capitaine Jacques Cormier espère vivre une belle expérience lors de cet événement d’envergure nationale.

«Ça regarde bien. Tous les gars sont prêts. Je ne pense pas que le manque d’action va vraiment nous affecter», affirme-t-il.

«On a aussi ajouté des gars d’expérience qui vont nous aider», ajoute le numéro 91.

«Je pense que c’est bon pour nous d’être négligés, parce que des équipes vont peut-être nous prendre à la légère.»

Bouctouche disputera sa première rencontre lundi soir à 20h, en croisant le fer avec les Cataractes de Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve et Labrador).