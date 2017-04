Coupe Allan – La recette du Au P’tit Mousse: travail, discipline et simplicité

Le Au P’tit Mousse de Lamèque s’attaque à un gros morceau, un très gros morceau. Les joueurs de Jason LeBlanc savent qu’ils feront face à la crème du hockey senior cette semaine, lors du tournoi de la coupe Allan à Bouctouche. Cela dit, la formation acadienne vise le sommet, rien de moins.

Lamèque fera figure de négligé dans cette compétition nationale, mais ça ne fait aucune différence pour le gardien Charles Austin.

«On est prêt pour la grosse danse!», rigole-t-il.

«Ça fait notre affaire de ne pas être parmi les favoris. On croit dans notre équipe et on n’est pas là pour participer à un défilé ou pour l’expérience. On est sérieux et on y va pour les grands honneurs.»

S’il se dit impressionné par ce qu’il a vu des autres formations, le portier acadien a confiance de voir son équipe bien se comporter cette semaine.

«On a vu des entraînements et ça va vraiment être du bon hockey. Le niveau de jeu va être incroyable», affirme-t-il.

Selon lui, la clé du succès sera les petits détails.

«Le temps et l’espace, c’est ça qui va faire la différence. Si on peut contrôler ça, on va avoir du succès. On a eu des bons entraînements en fin de semaine et on a travaillé notre système de jeu. On peut dire que les gars sont vraiment prêts.»

Même si Lamèque n’a pas joué depuis deux semaines, il n’y avait pas trop de rouille sur les lames de patins, assure Charles Austin.

«Les gars des Hawks viennent juste de finir la finale (contre Montague), et de notre côté, on s’est gardé en forme dans le gymnase. Ça fait longtemps qu’on attend ça et on va être prêt. On va là pour tout donner.»

Billy Bezeau affirme aussi que les amateurs de hockey auront droit à un grand spectacle.

«On va avoir de l’adversité de haut calibre, ça, c’est certain. Mais je sais qu’on va donner une bonne opposition. On a eu des bons entraînements et il y a déjà une bonne chimie qui s’est installée dans l’équipe», explique-t-il.

Pour lui, la clé de l’énigme se résume à trois mots: travail, discipline et simplicité.

«Ce sont des équipes qui ont de très bonnes attaques à cinq. On doit donc éviter le banc des punitions. Si on joue à l’intérieur de nos moyens, on devrait avoir du succès. On va peut-être même causer des surprises.»

L’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton promet un effort de tous les instants cette semaine au Centre J.-K.-Irving.

«On a des gros travaillants, qui ont aussi du talent. Et à ce niveau, je pense que ça peut faire une différence. Les partisans de l’équipe vont voir beaucoup de vitesse et du travail acharné. On va faire de notre mieux pour que nos partisans soient fiers de nous.»

Lamèque amorcera le tournoi lundi à 16h en affrontant les Generals de Stoney Creek, une formation ontarienne.