EXCLUSIF – Shayne Dobson redevient un Aigle Bleu

Shayne Dobson a pris part à la course de 1500m T-37 aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, en septembre 2016. - Archives

Un paralympien se joint aux équipes de cross-country et d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

En fait, il serait plus juste de parler d’un grand retour puisque Shayne Dobson a porté les couleurs du Bleu et Or de 2011 à 2014.

Celui qui était le bras droit de Jean-Marc Doiron avec le groupe de cross-country depuis quelques saisons a décidé de reprendre du service.

C’est un peu somme si Claude Julien annonçait son retour derrière le banc du Canadien de Montréal!

Bon, la comparaison est un peu boiteuse, mais une chose est certaine: le retour de l’athlète de Campbellton est une sapré bonne nouvelle pour l’Université de Moncton.

Après deux ans sur le marché du travail, l’athlète âgé de 25 ans a décidé de compléter sa maîtrise en administration à l’U de M.

Et comme il lui restait encore une année d’éligibilité comme athlète, la chance de porter l’uniforme du Bleu et Or pour un dernier tour de piste est devenue irrésistible.

«Je vais continuer de faire ce que je faisais avec les gars (comme entraîneur), mais je vais essayer d’être plus un leader sur le terrain, plus impliqué avec l’équipe», explique-t-il.

De son propre aveu, le Shayne Dobson de 2017 est fort différent de celui qui avait quitté l’équipe en 2014.

Ses objectifs reflètent d’ailleurs cette réalité.

«Je veux connaître ma meilleure saison de cross-country à vie», déclare-t-il sans détour.

«Je pense que ça ne sera pas difficile parce que je ne suis pas le même coureur que j’étais il y a trois ans. J’ai grandi comme athlète et comme personne au cours des dernières années. Je veux laisser ma marque.»

Il va sans dire que l’entraîneur de l’équipe de cross-country, Jean-Marc Doiron, accueille sa «recrue» à bras ouverts.

«C’est énorme. On perd des gros morceaux en Jérémie Pellerin et Rémi Poitras, deux de nos trois meilleurs l’an passé. Le fait d’avoir un athlète comme Shayne, qui est non seulement très talentueux, mais qui a une belle expérience internationale, c’est gros pour nous», assure-t-il.

«Sa présence était importante comme entraîneur, mais là il va porter le gilet des Aigles Bleus, avec des gars comme Bryan Thomas, Nassim Bousmaha, Vincent Leclair et plusieurs autres. Ce sont des choses qu’on ne peut pas acheter!»

Shayne Dobson a vécu toutes sortes d’expériences depuis ses derniers tours de pistes à l’U de M en 2014.

Il a notamment participé aux championnats du monde de l’IPC de 2015 au Qatar, ainsi qu’aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Des expériences qui feront de lui un des athlètes à surveiller sur la grande scène du Sport universitaire de l’Atlantique en 2017.