Tir au poignet: le bras gauche ne laisse pas tomber Sylvio Bourque

Le bras gauche n’a pas laissé tomber Sylvio Bourque, même dans les moments les plus difficiles.

Le vétéran athlète de Grande-Digue a ajouté une 17e médaille d’or des Championnats de l’Atlantique de tir au poignet, samedi, mais non sans peine.

Tirant de l’arrière deux manches à une face au Néo-Écossais Jake Chute, âgé de seulement 17 ans, Bourque a puisé dans ses réserves physiques et mentales pour renverser la vapeur et remporter dramatiquement la victoire 3 à 2 en finale du bras gauche chez les 165 livres, samedi après-midi, à Amherst.

«Il m’a surpris, a avoué le champion. Quand Chute a pris les devants 2 à 1, je me suis dit que je ne gagnerais peut-être jamais plus l’or. Je me suis ressaisi et je l’ai vaincu grâce à ma technique, car il était plus fort que moi. Il a gagné le bras droit sans peine. Ce gars-là est comme le Sidney Crosby du tir au poignet. Je n’ai jamais vu un gars de cet âge être aussi bon.»

Une médaille d’autant plus satisfaisante que sa journée avec le bras droit a été plutôt expéditive, avec trois défaites en autant de combats. Il a terminé en cinquième position.

Plusieurs autres Néo-Brunswickois ont pris part à cet événement servant notamment de qualification pour le championnat canadien, prévu au début juillet à Halifax.

Dans la classe junior, Haley King, de Fredericton, a remporté les épreuves du bras droit et du bras gauche, chaque fois devant Jacob King.

Dans la classe ouverte junior, Jaden Majensky, de Riverview, a également dominé ses concurrents des deux côtés. Luke Lagacy a pris le deuxième rang au bras droit et la troisième place de la gauche.

Dans les divisions senior du bras droit, Jason Lavigne, de Tracadie, a fait fi des symptômes encore présents d’une commotion cérébrale pour gagner la médaille d’argent chez les 198 livres. Soulignons la sixième place d’Édouard Bourque, le frère de Sylvio, et le huitième rang de Rob Quondam chez les 198 livres. Steeve Lanteigne, d’Allardville, a terminé au sixième échelon dans la classe ouverte.

Du bras gauche, Edouard Bourque (9e, 198 livres), Rob Quondam (12e, 198 livres) et Jaden Majensky (12e, ouverte) ont connu des journées plus difficiles.

Le championnat mondial se déroulera en Hongrie, en septembre.