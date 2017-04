Le Titan relève la tête de belle façon

Mario Pouliot aurait sans doute préféré remporter deux victoires à Blainville, mais le pilote du Titan d’Acadie-Bathurst n’est pas du tout malheureux de se présenter dans le troisième match contre l’Armada avec une série égale 1-1.

Après un gênant revers de 6 à 2 en levée de rideau jeudi soir, la formation néo-brunswickoise a relevé la tête de belle façon avec une victoire de 4 à 3 samedi soir au Centre d’excellence Sports Rousseau.

«C’était très important d’aller chercher une victoire là-bas. Revenir ici avec un déficit de 0-2 ou une égalité de 1-1, c’est un monde de différence», affirme l’entraîneur du Titan.

«On sait que c’est une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité et qui amorce toutes ses parties sur les chapeaux de roues. Il nous faut passer à travers cette tempête, et après, nous mettre à faire les bonnes choses. C’est ce que nous avons fait samedi.»

Dans ce genre de série, c’est souvent la profondeur d’une équipe qui fait la différence.

«J’ai adoré la contribution de notre quatrième trio. C’est probablement lui qui a changé le tempo du match en première période avec des bonnes présences sur la glace», avance Pouliot.

«Ce n’est pas le nombre de présence sur la patinoire que tu fais qui est important, mais bien la qualité de ces présences. Aaron Brisebois a compté un gros but pour nous (en deuxième période). À partir de là, on a créé beaucoup de bonnes chances de marquer.»

En avance 3 à 1, le Titan a forcé Blainville-Boisbriand à ouvrir la machine.

«L’Armada est une équipe différente quand elle tire de l’arrière et on l’a vu samedi soir. Elle a été obligée d’ouvrir un peu plus le jeu et ça nous a donné d’excellentes chances de marquer», raconte Mario Pouliot.

«On doit être capable de contrôler leurs temps forts, de rester calme et de bien se défendre. On doit ensuite revenir au plan de match et de mettre de la pression sur eux.»

L’entraîneur admet que ce n’est pas reposant d’affronter une équipe comme l’Armada, qui se bat pour chaque pouce de glace. Mais c’est le prix à payer pour sortir avec la victoire.

«Du premier au dernier joueur, ils jouent le pied dans le fond. L’Armada est reconnue pour ça. On doit jouer avec la même intensité pendant 60 minutes. C’est certain que c’est difficile de garder ce niveau d’intensité d’un bout à l’autre d’un match, quand quand tu es rendu à ce point-ci de la saison, ça fait six mois qu’on se prépare pour ces moments-là. On doit exceller quand c’est le temps.»

Du côté de l’Armada, le capitaine Guillaume Beaudoin croit aussi que c’est l’éthique de travail qui fera la différence dans cette série.

«Je pense qu’on a échappé le match de samedi en deuxième période. On n’a pas travaillé pendant 60 minutes et ça nous a fait mal», affirme-t-il.

«On leur a laissé la chance de revenir avec un avantage numérique de quatre minutes. On n’a pas été assez efficaces non plus en deuxième période.»

Le défenseur québécois reconnaît que le match numéro trois pourrait donner le ton au reste de la série puisque les trois prochaines rencontres seront disputées à Bathurst.

«On s’attend à un gros match. Les deux équipes vont sortir fort pour prendre les devants dans la série. On veut sortir de la bonne façon après une défaite à la maison, souligne-t-il. On veut imposer notre échec avant dans le début et je pense que les 10 premières minutes de jeu vont être très importantes.»

Beaudoin assure que tout le monde a tourné la page au sein du groupe de Joël Bouchard et que l’Armada débarque dans la région Chaleur avec la fougue du conquérant.

«Les gars n’ont pas la tête basse et ils ont confiance. Ce n’est pas une défaite qui va nous mettre à terre.»