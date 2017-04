Coupe Allan: Bouctouche échappe un match spectaculaire

Le match entre les JC’s de Bouctouche et les Cataracts de Grand Falls-Windsor nous a montré le plus beau visage du hockey senior, lundi soir. Du jeu rapide et intense, des bonnes mises en échec et des gardiens spectaculaires. Dommage qu’une des deux équipes devait perdre cette rencontre…

Stephen Simms a tranché le débat en deuxième période, pour offrir une victoire de 2 à 1 à la formation terre-neuvienne sur ses adversaires acadiens.

Malgré la défaite, les joueurs des JC’s parlaient (avec raison) d’un grand match.

«Je suis vraiment fier de la façon dont on a joué. On a certainement montré qu’on pouvait rivaliser avec ces gars-là», raconte le capitaine Jacques Cormier.

«On a manqué plusieurs belles chances et on aurait pu facilement gagner cette partie-là. C’était du très beau hockey. Je pense que les gens ont aimé ça.»

Arron Asham, lui, faisait un retour au Nouveau-Brunswick, après avoir évolué avec les Canadiens de Fredericton en 1998-1999.

«Nous avons joué un bon match. Il nous manquait un petit quelque chose, mais c’est un pas dans la bonne direction», mentionne l’ancien du Canadien de Montréal qui enseigne aujourd’hui aux jeunes de l’organisation des Islanders de New York.

«C’est juste une question de s’habituer à jouer ensemble. Personnellement, ça va me prendre une partie ou deux pour retrouver mon synchronisme. Mais je serai prêt pour mardi», assure-t-il.

Le premier entraîneur de l’histoire du Blizzard d’Edmundston, la plus récente concession de la Ligue de hockey junior des Maritimes, Ryan Salvis, des JC’s, affichait également un grand sourire, malgré l’échec.

«Le plan de match était de garder possession de la rondelle et d’éviter les revirements. Nous avons une bonne équipe et on va rebondir. L’esprit d’équipe est excellent et on va s’ajuster.»

De l’autre côté de la patinoire, l’entraîneur Tom Coolen savourait une pointe de pizza et une bonne bière froide.

«C’est un excellent départ pour nous, mais Bouctouche a joué un bon match,», mentionne l’ancien pilote des Wildcats de Moncton.

«Ce fut une véritable bataille sur la glace. Leur gardien (Andrew Flemming) nous a volé quelques buts. Je pense que ce fut un match très intéressant à regarder pour les amateurs de hockey.»

Son homologue Josh Hepditch, a reconnu que sa troupe manquait un peu de cohésion, mais promet d’apporter les ajustements nécessaires pour le match de mardi.

«On savait qu’on serait un peu rouillé au début, mais j’ai vu une belle amélioration plus le match progressait. Nous avons manqué plusieurs belles chances de marquer vers la fin du match, mais chapeau à leur gardien. Il a été excellent avec de gros arrêts», fait-il remarquer.

«On doit s’assurer d’avoir un meilleur départ lors du prochain match (mardi contre les Generals de Lacombe). Notre avantage numérique devra également être meilleur.»

André Gill n’a pas mis de temps pour ruiner la fête au Centre J.-K.-Irving, trois minutes pour être exact.

Sauf que deux anciens Wildcats ont combiné leurs efforts pour replacer les JC’s dans la rencontre.

Bruce Graham a fait tout le jeu et c’est finalement Ryan Salvis qui a fait dévier la rondelle derrière Bryan Gillis.

Sauf que les Terre-Neuviens n’avaient pas dit leur dernier mot.

Avec moins de quatre minutes à faire à ce premier tiers enlevant, Stephen Simms a déjoué Andrew Flemming pour plonger l’amphithéâtre dans un profond silence.

Mais le portier des JC’s allait se charge d’animer le spectacle en deuxième période avec une performance étincelante.

Il a notamment volé un but certain à André Gill, bien posté dans l’enclave.

L’attaquant des Cataracts était pourtant certain que son tir sans avertissement allait trouver refuge dans la lucarne.

Mais au tout dernier moment, une grosse mitaine en cuir est apparue de nulle part pour gober la rondelle au vol.

Comme dirait l’autre, le jeu de la semaine.

Sauf que l’équipe de Grand Falls-Windsor a tout de même amorcé le dernier tiers avec une priorité de 2 à 1.

Ce sont encore les hommes masqués qui ont volé le show en troisième période.

Bryan Gillis a volé Peter Boyd de la mitaine en infériorité numérique, avant de réserver le même sort à Jacques Cormier en fin de rencontre.

Et pourquoi pas un autre vol qualifié contre Boyd avec seulement 0,7 secondaire à jouer en troisième?

Le genre d’arrêts et le genre de match qui resteront gravé longtemps gravés dans la mémoire des quelque 1500 spectateurs présents au match de lundi soir.