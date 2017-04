Coupe Allan: défaite en lever de rideau pour Lamèque

On nous avait promis du jeu rapide et c’est exactement ce que les amateurs de hockey ont vu lors de la première rencontre de la ronde préliminaire du tournoi de la coupe Allan, lundi au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche. Malheureusement pour les partisans du Au P’tit Mousse de Laméque, ce sont les Generals de Stoney Creek qui ont quitté la patinoire avec un triomphe de 5 à 2.

Conor O’Donnell, Darren Cousens (un doublé), Mike Ruberto et Matt Dzieduszcki ont inscrit les buts de la formation ontarienne en ouverture du championnat canadien de hockey senior.

Billy Bezeau et Rémi Doucet ont riposté pour Lamèque dans une cause perdante.

Malgré le revers, les joueurs de Lamèque étaient loin d’être abattus après la rencontre.

«Comme équipe, on était là du début à la fin. C’est juste qu’on a commis des petites erreurs en défensive. Il va falloir qu’on corrige ces petites erreurs-là» explique Rémi Doucet.

Les Generals ont pris une avance de deux buts, mais les joueurs de Jason LeBlanc n’ont jamais lancé la serviette.

«On était confiants de revenir. Mais quelques petites erreurs nous ont coûté des buts. Les Generals sont forts et sont rapides. Ils étaient dangereux dans les surnombres. On devra corriger tout ça, continuer à travailler fort et créer plus de chances de marquer dans les prochaines parties», poursuit celui qui a été choisi joueur du match pour son équipe.

Le vétéran Charles Bergeron se disait également satisfait de l’effort de son équipe, malgré le revers.

«On a vu qu’on est capable de jouer avec eux et on est contents de ça. C’est une bonne première partie pour nous», affirme celui qui en est à sa cinquième saison avec le Au P’tit Mousse.

«C’est la première fois qu’on joue tous ensemble. On s’est entraîné seulement deux fois, alors qu’eux sont pas mal habitués à jouer ensemble. Je trouve que c’est un bon début de tournoi», avance le numéro 81.

L’ancien Aigle Bleu estime que ce sont des petites erreurs qui ont coulé Lamèque lundi.

«On a assez bien suivi notre système. Mais on en est sorti à quelques reprises et ils en ont profité pour marquer leurs buts. Mais on était bien préparés et on connait bien l’aréna ici à Bouctouche. Il n’y a pas d’excuses.»

De l’autre côté de la patinoire, les joueurs des Generals célébraient cette belle entrée en la matière, après un petit périple de 18 heures en autobus samedi.

«Ce fut un bon match dans l’ensemble pour nous», confirme Ryan O’Marra, un attaquant qui a disputé une trentaine de parties en carrière avec les Oilers d’Edmonton et les Ducks d’Anaheim.

«On s’est peut-être un peu trop commis en attaque à quelques reprises et on leur a donné des bonnes chances de marquer. Même si on est une équipe qui aime le jeu offensif, il faudra faire attention à ces détails lors des prochaines parties. »

Les deux équipes ont peut-être passé la première période à s’étudier, mais elles allaient drôlement ouvrir la machine au deuxième engagement.

Une pétarade de six buts attendait les amateurs de hockey.

C’est à Conor O’Donnell qu’est revenu l’honneur de marquer le premier but de cette Coupe Allan 2017, après un deux contre un avec Justin Donati.

Deron Cousens a jeté l’inquiétude au banc de Lamèque quatre minutes plus tard, en complétant un jeu de l’ancien des X-Men de l’Université St. Francis Xavier, Chris Hulit.

Billy Bezeau a redonné espoir aux hommes en blanc, après un superbe échange avec Rémi Doucet sur un surnombre.

Mais les Generals ont la couenne dure.

Mile Ruberto a déjoué Charles Austin, sur une passe de Cam Fergus, un autre ancien du Sport universitaire de l’atlantique.

Rémi Doucet a ramené Lamèque à un seul but avec une garnotte avec moins de quatre minutes à faire à la période.

Les réjouissances ont été de courte durée puisque Deron Cousens touchait la cible pour la deuxième fois.

Stoney Creek retraitait au vestiaire avec une priorité de 4 à 2.

Lamèque a pressé le pas en troisième période, mais la défensive des Generals leur a donné très peu de bonnes chances de marquer.

Lamèque a bien marqué un troisième but dans la dernière minute de jeu, mais les officiels ont signalé un hors-jeu sur la séquence.

Lamèque disputera sa prochaine rencontre mercredi à 16h, en affrontant la formation manitobaine du Thunder de Southeast Prairie.