Le Titan déléguera Reilly Pickard pour le 3e match

La question à 1000$ s’est rapidement avérée un pétard mouillé: Mario Pouliot n’a pas hésité une seconde sur qui, de Reilly Pickard ou d’Anthony Dumont-Bouchard, il a jeté son dévolu pour garder le filet du Titan d’Acadie-Bathurst, mardi soir, dans le troisième match de la série quarts de finale contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

«Ce sera Reilly», a prononcé l’entraîneur-chef avant même que votre humble serviteur ait eu le temps de terminer son interrogation.

Reilly Pickard, qui n’a pas vu une tonne d’action depuis l’arrivée de Dumont-Bouchard aux Fêtes, a répondu aux attentes de Pouliot quand il a été envoyé dans la mêlée après seulement trois minutes de jeu, dans le match de jeudi.

C’est ce même Pickard qui a amorcé la rencontre de samedi et qui a été solide dans la victoire qui créait l’égalité 1-1 dans cette confrontation.

«Quand nous avons fait appel à lui dans le premier match, Reilly a été bon, rapide et solide. Il a fait le travail. Il a fait de bons arrêts même s’il a accordé trois buts. Il a attendu sa chance, il a été patient et il a travaillé fort pour appuyer Anthony», a expliqué le pilote du Titan.

Dumont-Bouchard avait gardé les filets dans les quatre gains face aux Remparts de Québec, mais le ciel lui est tombé sur la tête dès les premiers instants du premier affrontement face à l’Armada. Il a accordé deux buts sur seulement trois lancers en moins de quatre minutes de jeu.

Cependant, Pouliot refuse de dire que l’acquisition des Voltigeurs de Drummondville a «perdu» son filet.

«Ce n’est pas une question de perdre ou de gagner le droit de garder les buts. C’est une décision que nous avons prise. Nous avons estimé qu’on avait de meilleures chances de gagner avec Reilly. Nous avons deux bons gardiens et on joue beaucoup de hockey», a indiqué Pouliot.

Pickard a affirmé qu’il ne savait toujours pas qui allait garder le filet mardi soir quand nous lui avons parlé après l’entraînement. Mais son langage corporel laissait trahir son excitation de se présenter contre la forte attaque de l’Armada.

«Nous avons la chance d’avoir deux bons gardiens dans cette équipe et pour Anthony et moi, c’est au jour le jour. J’ai travaillé fort pour être prêt quand on allait faire appel à mes services. Anthony a été excellent en première ronde et j’ai eu ma chance très tôt dans cette série contre l’Armada. Mes coéquipiers m’ont également beaucoup aidé», a-t-il dit, tout en ajoutant qu’il avait hâte de jouer les trois prochaines rencontres devant les partisans du Titan.

Du côté de Dumont-Bouchard, il est conscient que son départ peu réussi contre l’Armada a provoqué ces changements.

«J’étais bien préparé, mais tout s’est fait vite et c’était 2 à 1 pour eux. J’aurais aimé continuer. Quand tu es un joueur de hockey, tu veux jouer. Mais le plus important a été que Reilly a fait le travail et qu’on a gagné un match là-bas. Reilly joue du bon hockey. Mon travail est de continuer à travailler fort et de contrôler ce que je peux contrôler pour être prêt quand on m’enverra devant le filet», souligne le cerbère âgé de 20 ans.

Tout comme son vis-à-vis Joël Bouchard, Mario Pouliot refuse de penser trop loin, même si la formule 2-3-2 signifie que son équipe a maintenant la chance d’utiliser ses trois rencontres consécutives à domicile afin de faire mal à l’Armada.

«Dans les séries, c’est un match à la fois, peu importe la formule et qui est favori. Il ne faut pas penser trop loin et rester dans le moment présent. J’ai aimé comment nous avons rebondi dans le deuxième match. Blainville-Boisbriand démarre toujours très fort et notre travail est de calmer le jeu, tout en étant bon défensivement», a remarqué l’entraîneur-chef du Titan, qui est convaincu que la pression des séries fait ressortir le meilleur de ses joueurs.

L’Armada ne se présente pas en touriste

Même si tout l’état-major de l’Armada de Blainville-Boisbriand a apporté des bagages pour la semaine, l’équipe n’est pas venue faire du tourisme dans la région Chaleur.

Il fallait voir patiner les joueurs de l’entraîneur-chef Joël Bouchard lundi midi pour comprendre en un instant que cette formation n’aura pas trop le temps ni l’envie pour les frivolités d’ici à vendredi.

Mais avant, il y a un premier match, le troisième de cette série face au Titan d’Acadie-Bathurst, mardi soir. Ou «dans 10 ans», comme l’a imagé l’entraîneur avant de sauter sur la patinoire du Centre régional K.-C.Irving.

«On y va une journée à la fois, a indiqué Bouchard. Pour nous, l’immédiat est l’entraînement d’aujourd’hui (lundi). Le match de demain, c’est dans 10 ans. Mercredi et vendredi n’existent pas.»

Cet entraînement, quoique intense, a plutôt servi à apporter quelques ajustements mineurs en défensive. Bouchard a noté une exécution déficiente dans le revers de 4 à 3 subi samedi à Boisbriand. Mais il a également donné crédit à l’adversaire.

«Acadie-Bathurst a joué un bon match, a-t-il noté. Quant à nous, il y a eu quelques failles qui nous ont fait perdre notre rythme.»

Reste qu’il n’est pas du genre à se plaindre. Bouchard sait bien que 10 équipes du circuit aimeraient être à la place de l’Armada.

«On joue du gros calibre de hockey présentement. Les équipes encore en lice ont travaillé toute l’année pour ça. Gagner la coupe du Président, c’est le but de tout le monde. Personne ne veut être un figurant et ça donne de bonnes séries», a-t-il déclaré.

Concernant la formule 2-3-2, le pilote et DG de l’Armada ne semble pas s’en formaliser outre mesure. Il sait que son club doit en gagner au moins une sur la patinoire du Titan, cette semaine, sinon c’est la route des vacances.

«Tant qu’il y a une patinoire, une rondelle et des arbitres, ça nous va, a-t-il mentionné. Nous avons une bonne équipe sur la route (23-11-2 en ajoutant les séries) et si tu veux gagner au hockey, tu dois y arriver sur la route. Ça fait partie du travail d’un joueur de hockey.»

Et un qui fait bien son travail actuellement dans cette série, c’est Alex Barré-Boulet. Il a déjà inscrit trois buts et deux passes dans les deux rencontres à domicile face au Titan. C’est clair qu’il se sent à l’aise dans ces conditions éliminatoires.

«Oui, ça va bien. J’aime jouer sous la pression et faire mal paraître l’adversaire. Mais les succès de l’équipe passent avant moi. Nous avons eu un relâchement samedi et nous voulons nous racheter. Nous voulons montrer que nous sommes capables de battre le Titan», a admis celui qui qui a marqué 29 buts et accumulé 81 points en saison régulière.

Les Sea Dogs toujours parfaits

Six matchs joués, six victoires!

Les Sea Dogs de Saint-Jean ne sont plus qu’à deux victoires d’une participation à la demi-finale de la LHJMQ et, en six sorties ce printemps, les hommes de Danny Flynn n’ont toujours pas subi la défaite.

Les patineurs de la ville portuaire ont d’abord balayé l’Océanic de Rimouski en quatre rencontres, marquant au passage 22 buts et n’en concédant que 8.

Vendredi et samedi, les Sea Dogs ont remporté les deux premiers matchs du duel quart-de-finale qui les oppose aux Foreurs de Val-d’Or, dont le premier par la marque de 2 à 1 en prolongation. Les deux rencontres ont été disputées devant des foules de plus de 4300 spectateurs au Harbour Station.

La troisième rencontre de cette série sera disputée mardi soir au Centre Air Creebec de Val-d’Or. Les Sea Dogs pourraient avoir l’occasion d’en finir dès mercredi soir. Si un cinquième match était nécessaire, il aura lieu vendredi, en Abitibi.