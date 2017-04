Coupe Allan: Boutouche va chercher un précieux point

Les JC’s de Bouctouche viennent d’arriver en ville!

L’équipe hôtesse du tournoi de la coupe Allan est allé chercher un premier point dans la compétition, s’inclinant 5 à 4 en prolongation, mardi soir, dans ce qui a tout un match de hockey.

C’est un but de Myles Bell qui a procuré la victoire aux représentants du Pacifique, les Generals de Lacombe, alors qu’il ne restait que huit petites secondes à faire à la quatrième période.

Jesse Todd (un doublé), Eric Schneider et Ryan Kinasewich ont réussi les autres buts des gagnants.

Peter Boyd, Lachlan MacIntosh, Keith Sexton et Arron Asham ont riposté pour Bouctouche dans une cause perdante.

Malgré le revers, l’entraîneur Josh Hepditch s’est dit encouragé de voir son équipe élever son niveau de jeu de match en match.

«Je pense qu’on s’améliore constamment. Je suis certain qu’on sera prêt pour le match de quart de finale (jeudi)», explique l’ancienne peste des Wildcats de Moncton.

«On voit que les gars commencent à jouer avec confiance et qu’ils commencent à y croire. Je pense qu’une bonne journée de congé mercredi va nous faire pas mal de bien. Même si nous venons de jouer deux parties en autant de soirs, nous avons réussi à aller chercher de l’énergie pour rivaliser jusqu’à la fin. C’est très encourageant pour la suite des choses.»

L’Acadien Luc Williams parlait aussi d’un bel effort, malgré le résultat final décevant.

«C’est une bonne injection de confiance. C’est une défaite, mais on prend ça positif. Comme équipe, on est juste en train d’apprendre à jouer ensemble. Ça peut juste continuer de s’améliorer», souligne-t-il.

«On est revenu de l’arrière plusieurs fois dans le match. Ça montre le caractère qu’il y a dans notre groupe de joueurs. Je pense qu’on va être une équipe difficile à affronter d’ici la fin du tournoi.»

Pour le capitaine Jacques Cormier, les JC’s seront à prendre très au sérieux d’ici la fin du tournoi.

«On était contents du match de lundi (une défaite contre les Cataracts de Grand Falls-Windsor) et on est encore plus satisfaits du deuxième match. C’est sûr que ça fait mal de perdre avec huit secondes à faire, mais on veut garder les choses positives», mentionne le grand numéro 91.

«Les gars commencent à se connaître et ça paraît sur la glace. Je pense qu’on va continuer de s’améliorer d’ici la fin.»

Un lancer anodin de Lachan MacIntosh laissait d’ailleurs présager une bonne journée de travail au bureau pour les JC’s de Bouctouche.

Le tir de l’ancien des Slammers de Woodstock s’est faufilé entre les jambières du gardien des Generals, provoquant une éruption de joie dans l’amphithéâtre.

Mais les choses changent parfois très rapidement au hockey.

Jesse Todd allait se charger à lui seul de faire pencher la balance en faveur des Albertains.

Il a d’abord expédié un tir sur réception derrière Andrew Flemming durant une supériorité numérique, avant de compléter une manoeuvre d’Eric Galbraith pour donner à son équipe une avance de 2 à 1.

Soudainement, le Centre J.-K.-Irving était devenu fort silencieux.

L’inquiétude a carrément fait place à la colère au début du deuxième engagement.

Eric Schneider a creusé l’écart à deux buts, pendant que les partisans des JC’s descendaient tous les saints du ciel.

Mais Arron Asham a ravivé l’espoir.

L’ancien des Canadiens de Montréal et des Islanders de New York a poussé un retour de Peter Boyd derrière Kraymer Barnstable pour replacer Bouctouche dans le coup.

Les locaux ont inscrit deux autres buts en troisième période pour forcer la présentation d’une période supplémentaire.

Jusque là intraitable, Andrew Flemming n’a pu rien faire sur le retour de Myles Bell avec huit petites secondes au tableau.

Le point final à un match de hockey de première classe.

Deux rencontres viendront clore la ronde préliminaire mercredi.

Le Au P’tit Mousse de Lamèque affrontera le Thunder de Southeast Prairie à 16h, alors que les Generals de Lacombe ont rendez-vous avec les Cataracts de Grand Falls-Windsor à 20h.