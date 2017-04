Coupe Allan: Dean Ouellet se sent comme chez lui

L’uniforme est peut-être différent, mais les émotions sont les mêmes. Ce n’est pas un hasard si Dean Ouellet affiche un large sourire dès qu’il saute sur la patinoire du Centre J.-K.-Irving de Bouctouche depuis lundi. L’ancien capitaine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton a l’impression de rentrer à la maison après un exil de près de cinq ans.

S’il dit porter le chandail du Au P’tit Mousse de Lamèque avec fierté, le joueur du Madawaska n’oubliera jamais son séjour avec le Bleu et Or.

Après des arrêts à San Francisco, Hamilton, Fort Wayne, Lyon et Norfolk, Ouellet est enfin de retour en Acadie,

«C’est le fun de revenir dans le coin, surtout dans un tournoi comme ça. Ce ne sont pas tous les joueurs qui ont la chance de faire ça dans leur carrière. C’est l’expérience d’une vie», raconte le numéro 21.

«Le fait de jouer à Bouctouche, devant plein de monde que je connais bien, ça me rappelle le temps que je jouais avec les Aigles Bleus. Je me sens comme chez nous», ajoute-t-il.

Ouellet ne peut pas faire trois pas sans tomber sur un visage connu depuis qu’il est arrivé au Pays de la Sagouine.

«J’en vois trop! On dirait que partout où je vais, dans les moindres petits coins de l’aréna, je tombe sur des gens que je n’ai pas vus depuis longtemps, comme toi! C’est vraiment plaisant et je l’apprécie énormément. Ça fait un bon cinq ans que je suis parti et c’est spécial de revenir.»

Le joueur de centre a porté les couleurs de l’U de M de 2008 à 2012.

Les souvenirs lui sont revenus en tête par centaine depuis quelques jours, affirme-t-il.

«Surtout qu’on a pas mal d’anciens gars des Aigles avec nous (près d’une dizaine), en plus de Dan The Man (Daniel Belliveau), notre soigneur. On se raconte des petites histoires et ça nous rappelle les bons moments qu’on a vécus. Les quatre années que j’ai passées à l’Université de Moncton ont certainement été les quatre plus belles années de ma vie.»

Dean Ouellet se dit reconnaissant envers l’équipe de Lamèque de lui donner une chance de remporter un championnat canadien.

«Ça veut dire beaucoup pour moi. J’ai toujours regardé les finales de ce tournoi à la télévision et j’ai toujours voulu jouer là-dedans. Quand Lamèque m’a repêché, je n’ai pas hésité une seconde», affirme-t-il.

«J’avais des papillons dans l’estomac avant le premier match, j’étais vraiment excité. C’est quelque chose de très spécial pour moi de jouer avec mes anciens chums, de représenter Lamèque et toute l’Acadie.»

Le fait de jouer avec autant d’anciens coéquipiers des Aigles apporte à l’équipe une cohésion immédiate, selon Ouellet.

Il ajoute que la chimie s’est installée instantanément avec le groupe qui était déjà en place.

«C’est un petit tournoi et les choses vont très vite. La chimie, c’est très important et ça aide beaucoup de se connaître.»

Comme ses coéquipiers, Ouellet n’a qu’une idée en tête: faire le tour du Centre J.-K-Irving avec la coupe Allan au bout des bras.

«C’est sûr que tout le monde a envie de gagner un championnat canadien. C’est ça le but. J’ai été au national avec les Aigles Bleus (en 2008), mais on n’avait pas gagné. Tout le monde ici va pousser dans la même direction pour y arriver.»

Sauf qu’il réalise que le chemin vers la terre promise est encore long et sinueux.

«C’est un niveau de jeu tellement élevé. Dès qu’on commet des petites erreurs, la rondelle se retrouve dans le fond du filet. On devra resserrer les choses défensivement et garder les choses simples. On a prouvé qu’on est capable de patiner avec les autres équipes.»

Donald Brashear brille par son absence

Le Au P’tit Mousse de Lamèque a déjà toute une équipe de hockey.

Imaginez si on avait pu ajouter le nom de Donald Brashear à leur alignement pour le tournoi de la coupe Allan.

L’ancien joueur des Canadiens de Montréal avait accepté l’offre de la direction de l’équipe, mais a dû changer ses plans à la dernière minute pour des raisons personnelles.

La directrice générale de Lamèque. Nada Savoie, est déçue de la tournure des événements, mais dit comprendre la situation.

«C’est certain qu’on aurait vraiment apprécié avoir sa présence dans l’alignement, mais on s’était préparé en conséquence à son absence», assure-t-elle.

Le colosse de 6 pi 3 po et de 235 lb aurait évidemment apporté une imposante présence physique à l’équipe de Lamèque.

«Il nous aurait amené un élément physique, mais aussi du leadership, du caractère et de l’expérience. Je suis pas mal certaine que les gars auraient apprécié un gars comme ça dans le vestiaire», croit la grande patronne du Au P’tit Mousse.

Nada Savoie ne croit pas que la présence de Brashear aurait nuit à la cohésion du groupe dans le vestiaire, bien au contraire.

«Les gars respectent beaucoup les joueurs qui ont joué dans la LNH. Je pense que les joueurs auraient apprécié l’avoir dans l’équipe.»

Selon elle, sa décision n’a aucun lien avec tous les événements qui sont venus ponctuer la saison 2016-2017 dans la Ligue de hockey senior nord-est.

«Ça n’a aucun rapport. Je peux te l’assurer. Il était vraiment excité à l’idée de venir jouer avec nous à la coupe Allan. Je peux confirmer qu’il avait bel et bien accepté de venir jouer avec nous. Ce n’était pas juste une question de marketing, comme certains peuvent penser!»