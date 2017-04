Reilly Pickard brille et le Titan prend les devants

Le Titan d’Acadie-Bathurst peut remercier ses unités spéciales et son gardien Reilly Pickard, les principales raisons qui ont donné aux joueurs de Mario Pouliot un gain de 4 à 1 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand. Car pour le reste, on ne peut pas dire que ça ressemblait à un grand match des séries, mardi soir.

Le Titan prend donc les devants 2-1 dans ce quart de finale en faisant plaisir à près de 2700 spectateurs, mais il devra être davantage convaincant mercredi et vendredi s’il veut éviter un retour dans la banlieue montréalaise pour la fin de cette confrontation éliminatoire qui emprunte la formule 2-3-2.

L’Armada n’était pas venu faire du tourisme dans la région Chaleur, mais il ne venait pas non plus assurer le spectacle, avec sa défensive parmi les meilleures du circuit Courteau. Cependant, la troupe de l’entraîneur-chef Joel Bourgeois aurait eu besoin d’un peu plus d’étincelle en attaque, spécialement en supériorité numérique où il a été blanchi en cinq occasions.

«On est partis tout croche. On a donné un bon coup ensuite mais on n’a pas été capables de se remettre sur les rails. On a eu assez de chances pour gagner 4 à 3, mais quand on part tout croche… Ce n’était pas une bonne partie pour nous», a commenté Bouchard.

De l’autre côté, après un départ canon qui a notamment donné le huitième but des séries de Jeffrey Viel dès la deuxième minute de jeu en avantage numérique, Acadie-Bathurst a fait ce qu’il fallait pour tenir l’Armada le plus loin possible de la feuille de pointage.

À ce petit jeu, Mario Pouliot doit une fière chandelle au gardien Reilly Pickard, qui a été solide dans les moments critiques.

«On a eu un bon début de match et ç’a m’a donné confiance, a noté la première étoile de la rencontre dans un excellent français. Notre désavantage numérique a été très bon et les joueurs ont bloqué beaucoup de tirs devant moi. C’est une belle victoire. L’Armada possède beaucoup de bons joueurs offensifs capables de marquer. C’est un beau défi à affronter et c’est plaisant pour nous tous.»

Son entraîneur a vanté la contribution du gardien et son attitude positive, mais il n’a pas tout aimé de sa troupe, loin de là.

«Nos trois pénalités en première période ont contrecarré notre plan de match. Nous avions débuté avec force en marquant tôt et en mettant de l’intensité. Quand on force l’Armada à jouer du hockey de rattrapage, ce n’est pas quelque chose qu’il aime faire. Nous avons été ensuite brouillons et nous n’avons pas bien bougé la rondelle de l’arrière vers l’avant. On gardait trop longtemps la rondelle aussi. En deuxième période, nous avons donné trop de revirements entre les deux lignes bleues. Nous pouvons mieux faire et nous devons mieux faire, car l’Armada sera prêt mercredi», a analysé le pilote du Titan.

À l’autre bout de la patinoire, Francis Leclerc, pour qui c’était un premier départ depuis la mi-mars et qui n’avait que 28 minutes d’expérience en éliminatoires, n’a pas grand chose à se reprocher malgré les trois buts accordés, même s’il aurait certainement aimé revoir le tir de Vladimir Kuznetsov, qui a fait 2 à 0 en fin du premier vingt.

Jordan Maher (3e), encore en avantage numérique, a donné une priorité de trois buts aux locaux, mais Yvon Mongo (4e) a redonné espoir à l’Armada en toute fin de deuxième période. Rodrigo Abols (4e) a terminé le tout dans un filet désert.