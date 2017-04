Titan: «Les gens reprennent le goût au hockey»

Antoine Morand (à gauche), du Titan, a ajouté une passe à son dossier, hier. En 12 matchs ce printemps, il a marqué un but et compte maintenant 11 points. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Il n’y avait pas de gâteau ni de chandelles pour célébrer le quatrième anniversaire de l’acquisition du Titan d’Acadie-Bathurst par des intérêts locaux, mardi soir. Mais ce n’était pas vraiment nécessaire pour le président de l’équipe, Serge Thériault. La très bonne foule qui assistait au troisième match de la série quarts de finale contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst, valait pas mal plus que ça.

Quatre années à relever un défi énorme de redresser une formation en totale déconstruction et à convaincre la communauté du nord du Nouveau-Brunswick que le Titan avait encore un bel avenir à Bathurst.

«Ç’a été quatre ans de défi, a reconnu Thériault entre la première et la deuxième période du duel de mardi. Nous avons commencé à zéro comme organisation. Nous étions de nouveaux propriétaires, une nouvelle administration et une équipe à rebâtir. Ç’a n’a pas été facile. Les chiffres, on les connaissait, mais ç’a été plus difficile qu’on l’aurait cru.»

La mauvaise surprise dans tout ce chambardement aura été de ramener l’habitude des gens à aller assister à un match du Titan, selon ses dires. Les sièges bleus ont longtemps pris le dessus dans la vision de Thériault, à partir de sa loge.

«Ce n’était pas évident, a-t-il admis. Il y a tellement de choses à faire. Tout ce qu’on demande, c’est un appui de quatre à cinq matchs par année de la part des partisans. On croit que ce n’est pas impossible comme région d’y arriver et on a fait un bon bout de chemin. Les gens reprennent le goût au hockey et c’est beau à voir.»

Thériault convient que rebâtir la crédibilité de l’équipe sur la patinoire après tant d’années de vaches maigres n’a pas été une sinécure. Il y a eu des doutes car à certains moments, lui et les actionnaires se grattaient la tête afin de trouver ce qu’ils pouvaient faire de plus. Puis les victoires ont commencé à être plus régulières. Depuis décembre, le Titan est l’une des meilleures formations de la LHJMQ. Il a fallu être patient et les foules ont commencé à grimper.

Il a tenu à louanger le travail du directeur général Sylvain Couturier, qui s’en est tenu au plan contre vents et marées.

Le résultat est devant Thériault: cette semaine, le Titan s’assure de jouer à la mi-avril pour la première fois en huit ans.

«Ce n’est pas gagné, avertit le président. Il y a encore du travail. Mais l’intérêt renaît et c’est vrai que ça nous facilite la tâche. Les gens achètent des billets et ont du plaisir. Notre travail est de monter une équipe compétitive chaque année avec une bonne structure.»

Sans oublier que jouer deux rondes signifie également des rentrées d’argent fort appréciées au sein de l’organisation, qui devrait pouvoir fermer les livres sans déficit cette saison.