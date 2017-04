Pieds nus dans la neige après le 10 km du Vendredi saint

C’est sous un soleil radieux que 29 coureurs ont pris le départ pour le traditionnel 10 km du Vendredi saint qui se tenait à Saint-Isidore ce 14 avril 2017.

Cette course non chronométrée se veut un départ de la saison de course pour les coureurs de la Péninsule acadienne et de leurs invités provenant d’ailleurs. À la fin de la course, le défi est d’enlever ses chaussures pour un bain de pieds nus dans la neige. Jamais facile, mais comme diront certains, «Ça prévient les blessures.» Une théorie qui n’a pas encore été validée, mais qui rassemble plusieurs adeptes.