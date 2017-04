Nationaux U-18 de curling: les filles parfaites, les gars défaits

Matt Magee, Liam Marin et Adam Tracey, du Nouveau-Brunswick, pendant le match contre la Colombie-Britannique. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Journée totalement à l’opposé pour les deux quatuors néo-brunswickois aux Championnats canadiens U-18 de curling, mardi à Moncton. Alors que la formation féminine de Justine Comeau a remporté ses deux matchs, celle masculine de Matt Magee s’est inclinée à deux reprises.

Les filles se sont faits la main en lessivant les Territoires du Nord-Ouest 12 à 1 en après-midi, une partie qui a été arrêtée après le sixième bout. Le quatuor formée de Comeau, d’Emma LeBlanc, de Brigitte Comeau et de Keira McLaughlin a inscrit trois points dès le premier bout, a ajouté deux points au deuxième et troisième échanges et a complété avec quatre points au cinquième bout.

En soirée, un sixième bout de deux points ont permis aux Néo-Brunswickoises de se sauver avec une victoire de 3 à 1 sur les Néo-Écossaises. Comeau avait pris les devants au troisième échange avant de voir la sélection de Cally Moore répliquer avec un point au bout suivant.

Dans ce match, le N.-B. a obtenu un taux de réussite de tirs de 73%, un point de pourcentage de moins que dans la rencontre précédente.

Comeau et ses partenaires viennent au premier rang du groupe B (2-0), à égalité avec la Colombie-Britannique. Les deux équipes se mesureront sur le coup de 18h, mercredi.

Chez les garçons, la journée a été éprouvante pour Matt Magee, Donovan Lanteigne, Adam Tracy et Liam Marin malgré deux excellentes performances.

En après-midi, le Québec a eu besoin d’un bout de prolongation pour l’emporter 7 à 6, après avoir comblé un retard de 4 à 0 après deux bouts et de 7 à 4 après six échanges. Magee et les siens ont pourtant eu nettement l’avantage avec 70% des tirs réussis, contre seulement 53% pour les Québécois.

En soirée, la Colombie-Britannique a inscrit trois points au septième bout pour l’emporter 7 à 5. Encore une fois, le Nouveau-Brunswick avait une avance de deux points à mi-chemin dans la rencontre.

Sans surprise, la formation provinciale occupe le dernier rang du groupe B (0-2), tout comme les Territoires du Nord-Ouest. Ces deux équipes en viendront aux prises à 14h, avant que le N.-B. n’affronte l’Ontario (2-0), à 18h.