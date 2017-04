Nationaux U-18 de curling: les filles du N.-B. toujours invaincues

Ça va drôlement bien pour le quatuor de Justine Comeau aux Championnats canadiens U-18 de curling, cette semaine à Moncton. L’équipe féminine représentant le Nouveau-Brunswick est demeurée invaincue en trois matchs à la suite d’un gain sans appel de 7 à 1 sur la Colombie-Britannique en soirée.

Comeau et ses compagnes de jeu – Emma LeBlanc, Brigitte Comeau et Keira McLaughlin – ont inscrit trois points au septième bout afin de rendre tout retour des adversaires impossible. Elles ont également réussi 79% de leurs lancers, avec des scores impressionnants de 91% pour Brigitte Comeau et 88% pour Justine Comeau.

Le N.-B. vient au sommet du groupe B avec un dossier de 3-0, devant la Nouvelle-Écosse (3-1), le Québec (2-2) et la Colombie-Britannique (2-2). L’Île-du Prince-Édouard (1-2) et les Territoires du Nord-Ouest (0-4) ferment la marche.

Dans la division A féminine, Ontario Nord (3-1) et l’Alberta (3-1) se livrent une belle lutte, devant le Manitoba (2-2), l’Ontario (2-2), la Saskatchewan (1-3) et Terre-Neuve-et Labrador (1-3).

Justine Cormier et ses coéquipières termineront le tournoi à la ronde jeudi avec des affrontement face au Québec (10h) et l’Île-du-Prince-Édouard (14h).

Du côté des garçons, la formation de Matt Magee a remporté ses deux premiers matchs dans le tournoi. Elle a d’abord pris la mesure des Territoires du Nord-Ouest 11 à 4 après sept bouts en après-midi. Elle a inscrit quatre points dès le premier échange et menait 9 à 1 à mi-chemin dans la rencontre, avec un taux de réussite de lancers de 73% (82% pour Donovan Lanteigne).

En soirée, Magee, Lanteigne, Adam Tracy et Liam Marin ont volé deux points dans le dernier bout pour l’emporter 4 à 3 contre l’Ontario.

Avec un dossier de 2-2, le N.-B. vient en troisième place de la division B, dominée par la Colombie-Britannique et le Québec (3-1). Il disputera son dernier match du tournoi à la ronde jeudi, à 14h, devant l’Alberta. Dans le groupe A, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario Nord et la Saskatchewan sont à égalité en tête (3-1).