La grande histoire d’une «petite Ligue nationale de hockey»

Une véritable bible portant sur les 25 premières années d’activités du hockey senior dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick vient d’être publiée aux Éditions de la Francophonie.

Le livre est le résultat du travail acharné et de longue haleine de Gilles Duval, qui est journaliste de l’Acadie Nouvelle depuis 1989.

Le livre, intitulé Circuit régional de hockey du Nord-Ouest 1991-2016 Les 25 premières années, dresse un portrait exhaustif des joueurs et des équipes qui ont évolué dans la ligue autrefois connu sous le nom de Circuit Roger-Lizotte.

L’auteur passe en revue les statistiques, les résultats et les exploits réalisés par les joueurs et les équipes au cours de ces 25 années de hockey senior.

L’ouvrage de référence rend par le fait même hommage aux bâtisseurs du circuit de hockey, aux amateurs et aux 1800 joueurs qui ont un jour ou l’autre foulé les patinoires de la ligue et dont les noms figurent tous dans le livre.

«En fait, je raconte ce qui s’est passé saison par saison et je dresse la liste des meilleurs marqueurs et des meilleurs gardiens», explique Gilles Duval.

Plusieurs anecdotes savoureuses se retrouvent à travers les 300 pages de l’ouvrage.

Il est ainsi raconté que Marcel Deschênes évoluait comme joueur au sein du Circuit Roger-Lizotte au début des années 2000 alors qu’il siégeait en tant que maire de Grand-Sault.

Un autre passage du livre relate la demande en mariage formulée sur la glace par Yannick Michaud avant une partie de la formation des As de Saint-Basile.

«J’ai vu naître ce circuit, je l’ai vu se développer et être finalement consacré. Ici, le Circuit régional c’est un peu comme une petite Ligue nationale de hockey. Il faut vivre ici pour comprendre son importance», souligne l’auteur et journaliste.

«Même en plein été et la saison bien terminée, il n’était pas rare d’entendre parler de hockey régional sur les terrains de baseball», ajoute Gilles Duval, avec un brin de nostalgie.

La couverture depuis 1991 des activités du circuit de hockey par le journaliste a certes facilité la rédaction de l’ouvrage, qui contient pas moins de 600 photographies.

L’auteur affirme toutefois avoir passé en revue 20 années de publication d’un journal hebdomadaire d’Edmundston afin de s’assurer qu’aucun détail ne puisse manquer au livre.

Plusieurs joueurs, dirigeants, des anciens du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest ainsi que quelques fervents partisans ont assisté mercredi soir à Edmundston au lancement du livre Circuit régional de hockey du Nord-Ouest 1991-2016 Les 25 premières années.

«Tout le monde disait à l’époque que la ligue ne survivrait pas très longtemps. Ça me fait chaud au cœur de voir un livre comme ça!», raconte Wilfred Savoie, un des premiers dirigeants du Circuit Roger-Lizotte.

Guildo Thériault, l’actuel président du Circuit régional de hockey, a également salué la publication de l’ouvrage et le travail de recherche effectué par son auteur.

«C’est un bel hommage. On peut constater à travers le livre que la ligue a beaucoup évolué depuis une vingtaine d’années», a-t-il résumé.

David Couturier, un porte-couleur des As de Saint-Basile, n’a pas manqué lui non plus l’occasion d’assister au lancement et de se procurer un exemplaire du livre.

«Gilles Duval tient les gens bien informés au sujet de la ligue et il apporte avec ce livre des documents historiques intéressants. Je tenais vraiment à venir l’encourager», a expliqué le joueur.