Curling: le Nouveau-Brunswick n’a aucun complexe

«On n’a pas peur de personne.»

Justine Comeau dit respecter ses adversaires, mais l’athlète de Fredericton n’a aucun complexe face aux autres équipes qui participent à ce championnat canadien U-18 à Moncton.

Le quatuor néo-brunswickois a littéralement survolé le tour préparatoire de la compétition, se forgeant une fiche enviable de 7-1.

«On savait qu’on était une des bonnes équipes, mais tout le monde est difficile à battre à ce niveau. C’est une très belle compétition», exprime l’athlète de 18 ans.

«On a pratiqué tellement fort et ça nous aide pas mal depuis le début du tournoi. On sait qu’on est capable de battre toutes les autres équipes.»

Nos représentantes vont passer aux choses sérieuses samedi à 13h, alors que le tour éliminatoire se mettra en branle.

Si le Nouveau-Brunswick remporte ce match face au Québec, il passera automatiquement au match pour la médaille d’or.

Sinon, la bande à Justine Comeau se battra pour le bronze.

L’autre demi-finale mettra aux prises la Nouvelle-Écosse et l’équipe Ontario Nord.

«Ça n’a pas vraiment d’importance contre qui on va jouer. On sait que tout le monde peut battre tout le monde dans ce genre de compétition», affirme la skip du Nouveau-Brunswick.

«C’est certain que la pression augmente un peu, mais en même temps, on joue contre les mêmes équipes et le reste va être pareil. C’est encore du curling et on joue encore huit bouts», avance-t-elle en esquissant un sourire.

L’équipe de l’Acadienne a l’expérience de son côté, après avoir notamment remporté la médaille de bronze en 2016, lors des championnats canadiens U-21 à Stratford, en Ontario.

«Il n’y a rien de gagné, mais on est sur la bonne voie. Il faut juste continuer dans la même direction pour atteindre notre but», indique Justine Comeau.

Selon elle, c’est la cohésion du groupe et l’amitié qui unit les quatre athlètes qui font le succès de l’équipe.

«On s’entend bien et on se comprend sur la glace. Tout va vraiment bien. Je joue avec Emma (LeBlanc) depuis que j’ai 8 ans et Keira (McLaughlin) s’est adaptée rapidement à notre équipe», explique-t-elle.

Emma LeBlanc a dit également confiance de monter sur le podium samedi.

«On adore notre sport et on a mis beaucoup d’heures d’entraînement pour bien se préparer. Je ne pense pas qu’on ressentait vraiment la pression. On était prêtes dès le début et on veut une médaille», affirme-t-elle.

«On joue avec beaucoup de confiance depuis le début et on est vraiment concentrées sur notre but.»

La formation masculine termine sur une bonne note

La formation masculine a terminé le tournoi en beauté avec une récolte de trois victoires de suite et une septième position au classement (une fiche de 5-3).

«On a beaucoup mieux joué qu’un cours de nos deux premières parties», raconte le skip Matthew Magee.

«En fait, ce n’est pas qu’on a vraiment mal joué, c’est seulement des petites choses qui ont fait la différence», ajoute-t-il.

L’athlète de Moncton tenait mordicus à terminer au premier rang des équipes qui ne participent pas à la ronde éliminatoire.

«C’est un peu la première position du deuxième groupe. C’est vraiment bien de terminer au sommet de ce groupe. Ça me permet de terminer ma carrière chez les U-18 sur une note positive avec une victoire», poursuit-il.

«Je suis fier de mon équipe. Nous avons bien joué toute la semaine et nous avons montré que nous pouvons aspirer aux grands honneurs. Je pense que nous avons effrayé quelques équipes en cours de route», mentionne l’athlète de Moncton.

Liam Marin, lui, aura la chance de se reprendre en 2018.

«Nous avons raté quelques tirs clés plus tôt dans la semaine et c’est ça qui a fait la différence. Je serai de retour l’an prochain et j’espère atteindre la ronde éliminatoire. Et pourquoi pas décrocher une médaille?», mentionne le jeune homme de 16 ans.