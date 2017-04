Philippe Myers découvre la Ligue américaine

Les choses vont très vite dans la vie de Philippe Myers. À peine remis de l’élimination de ses Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ, le joueur acadien doit déjà tourner la page et amorcer un nouveau chapitre dans sa carrière. Mais ce n’est pas lui qui va s’en plaindre.

Rappelé par les Phantoms Lehigh Valley cette semaine, il se dit prêt à amorcer sa carrière dans le hockey professionnel.

Il avait bien disputé trois rencontres préparatoires avec les Flyers de Philadelphie lors du dernier camp d’entraînement, mais cette fois, c’est du sérieux, puisque les Phantoms se préparent à croiser le fer avec les Bears de Hershey lors du premier tour éliminatoire de la LAH.

Même s’il ne sait pas encore quand l’entraîneur Scott Gordon fera appel à ses services, Myers flotte sur un nuage depuis son arrivée en Pennsylvanie.

«Tout est de première classe ici. C’est incroyable. La chambre, les installations, tout est incroyable. Ça parait que c’est du hockey professionnel. C’est vraiment plaisant», raconte-t-il.

L’Acadien est en pays de connaissance avec les Phantoms, ce qui devrait faciliter son adaptation.

«Je les connaissais déjà tous un peu puisque j’ai participé au dernier camp des Flyers.Ils m’ont très bien accueilli», souligne-t-il.

Le grand défenseur débarque dans la Ligue américaine avec un seul objectif en tête: faire son boulot.

«Mon objectif est d’aider l’équipe à gagner. C’est vraiment juste ça. Ils ont une très bonne équipe et je veux juste apporter ma contribution.»

Le hockeyeur de Dieppe a connu une fin amère dans les séries de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda ont trébuché face aux Saguenéens de Chicoutimi en sept rencontres.

«C’est une fin un peu décevante, mais ce sont des choses qui arrivent. Il faut apprendre de ça et tourner la page», soupire Philippe Myers.

«La série aurait pu aller d’un bord ou de l’autre. On a perdu le dernier match en prolongation (4 à 3). C’est juste de la malchance. Je pense qu’on aurait pu facilement gagner ce match-là. Ce sont quelques erreurs qui nous ont coûté cher.»

Il aurait bien sûr souhaité terminer son stage junior avec un trophée au bout des bras, mais l’Acadien âgé de 19 ans affirme qu’il est prêt à vivre une nouvelle expérience.

«Je ne suis pas vraiment nerveux. Je suis plus excité. J’ai vraiment hâte de jouer mon premier match ici. Il faut que j’apprenne un peu plus les systèmes de jeu avant de rentrer dans l’alignement des Phantoms», précise-t-il.

Le club-école des Flyers en aura plein les bras face à une formation qui a bouclé la saison 2016-2017 seulement quatre points derrière elle dans la division Atlantique.

«Notre division est vraiment forte et les Bears ont aussi une très bonne équipe. On est deux des meilleures équipes dans la ligue cette saison et ça devrait donner une très bonne série.»

Myers retrouvera d’autres anciens de la LHJMQ à Lehigh Valley, dont Samuel Morin et Nicholas Aubé-Kubel.

L’arrière de Dieppe sera guidé par deux anciens des Nordiques de Québec à ses premiers pas dans le hockey professionnel, puisque Scott Gordon est l’entraîneur des Phantoms et Kerry Huffman est un de ses adjoints.