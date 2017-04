Les boxeurs acadiens en mettent plein la vue à Bouctouche

Les athlètes acadiens en ont mis plein la vue aux quelque 800 spectateurs entassés au Forum de Bouctouche, samedi soir.

Émile Arsenault, Annie Mazerolle, Robbie Cameron et Dominic Babineau ont tous quitté le vieil amphithéâtre avec une victoire de plus à leur fiche et un sourire accroché dans le visage.

Babineau (6-1) a offert une belle démonstration de son grand talent, disposant du Mexicain Larami Carmona (4-3) par K.-O. à 1:46 du troisième round.

«Je prenais mon temps. C’était ça le plan de match. Je voulais donner un spectacle pour le monde», explique-t-il.

«Je l’ai laissé me frapper une couple de fois pour voir ce qu’il pouvait vraiment faire. Il frappait quand même assez dur. Je suis pas mal sûr que j’ai une marque sous l’oeil gauche. Ça ne m’arrive pas souvent, ça fait que quand j’en ai, j’aime ça!», mentionne le pugiliste de Richibucto Village.

«Je savais dès le premier round que j’étais en contrôle. Il n’était pas assez rapide pour moi, mais il était courageux et il était résistant. Je vais lui donner ça. Il a bien mérité son chèque de paie.»

Babineau a dédié sa victoire à son ami Philippe Fontaine, décédé la semaine dernière dans un accident de la route à l’âge de 25 ans.

«Cette victoire-là, c’était pour lui», a-t-il annoncé, les yeux dans l’eau.

Annie Mazerolle (3-2-1) a aussi quitté le ring les bras dans les airs, après sa victoire par décision unanime des juges contre la Mexicaine Maria Jose Velis (1-3).

«J’aurais aimé aller chercher le K.-O., mais je voulais surtout la victoire. C’était incroyable de me battre près de chez moi. Ça m’a donné encore plus d’énergie», assure-t-elle.

L’Acadienne a mis beaucoup de pression sur son adversaire dès le début du combat.

«Elle a donné des coups, mais elle ne m’a pas fait mal. J’aurais aimé être plus combative en attaque, mais j’étais hors d’haleine. Les Mexicaines sont tough, mais les Acadiennes le sont encore plus!»

Robbie Cameron (4-5) a pour sa part terrassé Stephen Clement (2-2) avec un K.-O. lors de la deuxième reprise.

«C’était mon premier combat contre un gaucher et je voulais l’attaquer constamment avec mon jab. J’ai réussi à placer une bonne droite pour l’envoyer au tapis», explique l’athlète du Restigouche.

Dans les deux autres combats au menu, Tom Vautour, de Saint-Jean, a vaincu Trent Moses (Fredericton) par KO, alors que Joey Laviollette, de Lower Sackville, est venu à bout du Mexicain Juan Manuel Benitez par décision unanime des juges dans ce qui a été une véritable guerre.