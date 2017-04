Curling U-18: Ontario Nord surprend les Néo-Brunswickoises en finale

Emma Le Blanc, Brigitte Comeau et Keira McLaughlin, du Nouveau-Brunswick, tentent de placer une pierre dans la maison pendant la finale contre Ontario Nord, samedi. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

C’est l’or que Justine Comeau voulait, mais l’histoire retiendra que le Nouveau-Brunswick a tout de même remporté une médaille d’argent lors de la première présentation des Championnats canadiens de curling U-18.

L’athlète de Fredericton et son équipe se sont inclinées 8 à 4 devant l’équipe Ontario Nord, samedi au Centre Superior Propane de Moncton, au terme d’un match enlevant.

Une poussée de quatre points des Ontariennes lors du deuxième bout a fait la différence dans le match.

«Nous avons eu une semaine incroyable. Il nous manquait juste un petit quelque chose en finale. L’autre équipe a vraiment bien joué, mais nous avons eu nos chances et nous n’avons pas réussi à en profiter», a indiqué la skip acadienne.

Le Nouveau-Brunswick s’est présenté en finale avec le meilleur dossier de toutes les équipes féminines (8-1) de la compétition, mais semblait avoir un mauvais match dans le système.

«Nous en avons arraché un peu en finale. La glace a changé de texture par rapport à la demi-finale et nous avons eu de la difficulté à nous adapter. Les pierres courbaient plus et c’était difficile de les garder vers le centre», explique Justine Comeau.

Même à 5 à 1, les Néo-Brunswickoises n’ont jamais abandonné, réduisant l’écart à 6 à 4 en fin de match. Mais les Ontariennes ont tenu le coup.

«Ce n’était juste pas une bonne journée pour nous. Ça fait tellement de fois qu’on termine deuxième dans des championnats, ça fait mal un peu. Mais en même temps, on était encore en finale et j’aime mieux avoir la médaille d’argent que pas de médaille du tout.»

Les championnes n’en revenaient pas d’avoir renversé le Nouveau-Brunswick.

«On a été surprise de prendre une avance de 5 à 1 au début. On s’est retrouvé dans une très bonne position», mentionne la skip Kira Brunton.

«Ce titre veut dire beaucoup pour nous. Je suis tellement excitée. On s’est présentée dans ce tournoi avec aucune attente. On ne pensait pas qu’une médaille d’or était possible», avoue-t-elle.

L’équipe du Québec a remporté le bronze chez les femmes.

Du côté masculin, l’Ontario Nord a également été la plus forte, avec un triomphe de 4 à 2 sur la Nouvelle-Écosse. La Colombie-Britannique a obtenu le bronze.