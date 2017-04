Le dernier tour de piste émouvant d’Émile Arsenault

Émile Arsenault sort par la grande porte, une porte qui pourrait bien le mener tout droit au Temple de la renommée des sports du Nouveau-Brunswick.

C’était le dernier tour de piste, samedi soir à Bouctouche, pour un athlète qui a marqué la petite histoire de son sport.

Et c’est avec une belle victoire par décision des juges face à l’Acadien Mitch Boudreau qu’il tire sa révérence.

Quand le vénérable boxeur âgé de 50 ans a pris le micro pour annoncer à la foule qu’il venait de disputer son dernier combat, l’émotion a fait frémir le vieux Forum de Bouctouche.

La surprise, la tristesse et les larmes ont rapidement fait place à un tonnerre d’applaudissements.

Une réaction qui est allée chercher l’athlète de Shediac au plus profond de ses tripes.

«Quand je boxe contre des athlètes qui sont plus jeunes que mes enfants, ça prend beaucoup de mon énergie», lance-t-il à la blague.

«Mais il y a aussi mon travail (il est camionneur) qui prend beaucoup de mon temps. Je ne peux pas bien me préparer pour aller plus loin. Il est temps d’accrocher mes gants de boxe et de sortir mes bâtons de golf», ajoute-t-il.

Émile Arsenault est un homme de famille et c’est sous les encouragements de ses parents et amis qu’il s’est produit pour une toute dernière fois.

«Tout ce que j’ai voulu durant ma carrière de boxeur, c’est que ma fille Venessa soit fière de son vieux père. J’ai les larmes aux yeux de parler d’elle parce que je l’aime beaucoup et je voulais lui faire honneur», explique-t-il avec une voix devenue soudainement chancelante.

«J’ai fait ce que je voulais. Je voulais envoyer mon adversaire au tapis et je l’ai fait. C’est juste qu’il n’est pas resté là, il s’est relevé! Mitch était tough et il a fait ce qu’il devait faire pour survivre», poursuit celui qui termine sa carrière professionnelle avec un dossier de 10-4-2.

«Quand je l’ai frappé avec ce coup-là, dans la deuxième ronde, il a vu que je frappais très dur. Il est resté près de moi pour le reste du combat. J’étais en contrôle et j’ai vraiment eu du plaisir dans le ring. J’étais relax et je me suis bien amusé avec Mitch, qui est un vrai gentleman qui frappe dur. Je suis très content de mon combat.»

L’Acadien dit n’avoir aucun regret.

«Quand j’ai commencé ma carrière, je voulais me rendre à 10 combats chez les professionnels. J’en ai finalement eu 16, avec ma dixième victoire ce soir (samedi). Je suis très content. Je voulais avoir un combat après mes 50 ans, je l’ai eu et c’est fini.»