Jacques Robichaud rêve déjà au Brier 2019

Avec des retombées économiques de près de 3 millions $ et un peu plus de 6000 spectateurs, les organisateurs des premiers Championnats canadiens de curling U-18 tracent un bilan positif de l’aventure et commencent déjà à rêver au Brier de 2019.

Le président de l’événement, Jacques Robichaud, se réjouit de l’engouement suscité par l’événement dans la communauté.

«Ce n’est pas le genre d’événement qui attire beaucoup de spectateurs. C’est surtout fait pour le développement des jeunes. Ce sont des joueurs qu’on va voir au Brier, au Scotties, aux championnats du monde et aux Jeux olympiques dans cinq, dix ou quinze ans», explique-t-il.

Il ajoute que l’expérience que tous les bénévoles ont acquise durant la semaine sera fort utile si Moncton décroche le championnat canadien senior de 2019, sans parler bien sûr de la visibilité au plan national.

«Ils (Curling Canada) nous ont demandé d’organiser le tournoi parce que nous avons une bonne réputation, indique le président. Nous avons organisé plusieurs championnats dans le passé à différents niveaux. On a fait plusieurs championnats canadiens et deux championnats du monde masculins (1980 et 2009).»

La ville de Moncton a également vécu plusieurs événements marquants de l’histoire du curling au fil des ans.

En 1972, un skip américain avait jeté un mauvais sort sur l’équipe du Canada, raconte Jacques Robichaud.

«Il leur avait dit qu’ils ne gagneraient jamais un championnat du monde au Canada. Nous avons réussi à briser ce sort en 1980 à Moncton», relate-t-il fièrement.

En 1985, Al Hackner avait réussi un des lancers les plus célèbres de l’histoire du curling pendant le Brier à Moncton.

En 1990, Russ Howard a introduit ce qui allait devenir le «règlement de Moncton», qui dit qu’on ne peut enlever les quatre premières pierres, même si elles ne sont pas dans les anneaux. Ce règlement a par la suite été adopté au niveau international.

En 1990, les bourses de 250 000$ distribuées lors d’un tournoi à Moncton ont établi une marque qui tient encore aujourd’hui.

En 2000, le Terre-Neuvien Brad Gushue (le champion mondial en titre) a perdu un tournoi en finale.

Mais ce moment allait marquer l’histoire du curling au Canada, indique Jacques Robichaud.

«La première fois qu’il a rencontré Russ Howard, c’était en 2000, dans cet édifice, au bout de cette allée», explique-t-il, debout sur ce premier couloir glacé du club Curl Moncton.

«Six ans plus tard, ils ont gagné la médaille d’or aux olympiques», ajoute-t-il.

Selon lui, cette riche tradition sera de nature à favoriser la candidature de Moncton pour l’obtention du tournoi du Brier de 2019. Outre Moncton, la ville de Kelowna (Colombie-Britannique) serait également sur les rangs.

Jacques Robichaud estime que c’est aux amateurs de curling de Moncton de prendre le flambeau, puisque la prévente de billets est déjà en marche pour cet événement qui pourrait générer des retombées économiques de plus de 15 millions $ pour la région.

«On sait que les gens ici aiment le curling, mais on a une réputation à Moncton d’acheter nos billets à la dernière minute. On demande aux gens de faire leur dépôt maintenant pour qu’on puisse avoir le Brier», plaide le président.

Afin de se préparer pour accueillir cet événement, le club de Moncton se refera une beauté l’an prochain, passant notamment de cinq à dix glaces.