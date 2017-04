Hockey: Kelsey Tessier mène Vienne au sommet en Autriche

Kelsey Tessier a gagné partout où il est passé. L’Acadien de Dieppe a remporté la coupe du Président avec les Wildcats de Moncton en 2010 et le championnat de la Ligue élite de Suède en 2015. Voilà qu’il ajoute le titre de la ligue d’Autriche à son beau tableau de chasse.

Même s’il n’a jamais disputé de parties dans la LNH, le patineur âgé de 27 ans est en voie de connaître toute une carrière sur le Vieux Continent.

Tessier a lacé ses patins à Rogle, à Karlskrona et à Bjorkloven en Suède, à Vasaa en Finlande et à Vienne, en Autriche.

C’est d’ailleurs avec les Capitals qu’il vient de remporter le titre de la Erstebankliga, la semaine dernière.

La troupe de Tessier a établi un nouveau record du circuit cette saison avec ses 98 points et son dossier de 27-6-5-6.

Vienne a aussi dominé en séries, voguant vers le championnat avec un dossier parfait de 12-0.

Les Capitals sont passés à travers Innsbruck, Bolzano et Klagenfurt comme dans du beurre.

«Ce championnat veut dire beaucoup pour moi», affirme le numéro 90 des Capitals.

«C’est la récompense après plusieurs années de gros entraînements durant l’été pour s’assurer que le corps est encore capable de rester en santé pendant toute une saison», précise-t-il.

Le choix de quatrième ronde (110e) de l’Avalanche du Colorado en 2008 a connu une bonne saison, avec une fiche de 18 buts et 35 points en 44 rencontres.

«Je viens certainement de vivre l’une de mes meilleures saisons en Europe, avec un bon groupe de gars et le meilleur entraîneur de ma carrière (Serge Aubin)», mentionne le Dieppois.

«L’entraîneur avait confiance en moi et m’a donné la chance de montrer mes habiletés offensives. Il me faisait jouer dans toutes les situations, dont les avantages et les désavantages numériques», raconte-t-il.

L’ancien des Remparts de Québec dans la LHJMQ sera évidemment de retour à Vienne en 2017-2018.

«C’est une ville merveilleuse et c’est une organisation de première classe. Je ne sais pas encore si je veux retourner jouer en Amérique. J’ai vraiment une vie parfaite ici et nous aurons notre premier enfant en septembre», soutient-il.

Kelsey Tessier a donc la ferme intention de permettre aux Capitals de défendre leur titre l’hiver prochain.

«Tous les championnats sont différents, mais je peux te dire que plus tu vieillis, plus tu apprécies de gagner. C’est pourquoi ce titre était aussi spécial pour moi.»