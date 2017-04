Sea Dogs: pas une proie facile, ces Saguenéens

Ceux qui croyaient que les Sea Dogs de Saint-Jean allaient écrabouiller les Saguenéens de Chicoutimi en quatre parties se sont mis royalement le doigt dans l’oeil jusqu’au coude! Même si elle est considérée comme négligée face aux champions du calendrier régulier, la bande à Yanick Jean n’a pas du tout l’intention de jouer aux touristes dans cette série demi-finale de la LHJMQ.

Les Sea Dogs en ont eu un très bel exemple lors de la deuxième rencontre présentée samedi soir au Harbour Station.

Le 8e filet des séries de Nicholas Roy en deuxième période de prolongation a permis aux visiteurs de se sauver avec un triomphe de 3 à 2 et de créer l’égalité 1-1 dans la série.

On ne peut même pas parler d’un coup de pied au derrière, d’une claque en plein visage ou d’un quelconque réveil parce que les joueurs de Danny Flynn savaient très bien que leur adversaire ne serait pas une proie facile.

«On n’a pas pris cette défaite négativement», avance le défenseur Alexandre Bernier.

«On savait que ça allait être une bonne série entre deux bonnes équipes. C’est bon d’avoir de l’adversité, ça nous force à mieux jouer. On savait dès le début que ce serait une guerre contre eux», ajoute le patineur originaire de Dieppe.

«Les Saguenéens ont fait plusieurs transactions à Noël pour s’améliorer et ils ont un très bon alignement. On les respecte beaucoup. On a vu au dernier match qu’ils ne vont pas nous donner la série», poursuit l’ancien des Commandos.

«On savait que les Saguenéens avaient une bonne équipe. Ils nous ont quand même un peu surpris en deuxième période. On n’avait pas l’air prêts à jouer.»

Saint-Jean menait 2 à 0 dans ce fameux deuxième tiers, mais deux filets de Joey Ratelle ont relancé les Saguenéens.

Sauf que Bernier assure que tout ça appartient au passé et que les Sea Dogs se tournent résolument vers la troisième rencontre.

Et les visiteurs n’ont rien laissé au hasard pour ce troisième duel, eux qui sont sautés sur la glace au Centre George-Vézina lundi après-midi.

«C’est bon de s’entraîner avant de jouer, juste pour sentir la glace et s’ajuster à la surface olympique. Il va falloir davantage utiliser notre vitesse et changer un peu notre approche. Si on peut bouger la rondelle plus rapidement, je pense que ça pourrait nous donner un autre avantage», croit Bernier.

Le défenseur sait qu’avec autant de vitesse des deux côtés, ce sont les défenseurs qui auront toute la pression.

«Il faudra qu’on joue bien défensivement, mais on va s’habituer à la glace et on sera prêt», affirme-t-il.

«On s’attend à ce que l’aréna soit plein à Chicoutimi et on ne doit pas laisser ça déranger notre jeu. On veut les surprendre dans leur propre aréna. C’est toujours bon pour le moral de gagner à l’extérieur dans les séries.»

Selon lui, la recette du succès est fort simple et elle n’a rien à voir avec le talent abondant qu’on retrouve au sein de l’alignement de la troupe de Danny Flynn.

«On doit jouer pendant 60 minutes. On ne peut pas se permettre de prendre des périodes de congé contre une aussi bonne équipe.»

Alexandre Bernier se souvient trop bien d’une certaine deuxième période…