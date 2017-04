Boxe: un «nouveau» Denis Martin?

Denis Martin en compagnie de son nouvel entraîneur et gérant, Stéphane Malenou. - Gracieuseté

C’est avec une attitude et une confiance renouvelées que le pugiliste Denis Martin entend poursuivre sa carrière en boxe professionnelle.

Denis Martin, de Rivière-Verte dans le Nord-Ouest, ne se défile pas devant la réalité. Il a subi la défaite à ses sept dernières présences dans le ring en boxe professionnelle. Mais c’est avec une toute autre attitude qu’il entend poursuivre ses activités dans un sport qui le passionne.

«Le passé est rangé dans un grand tiroir, ça ne me donne rien de perdre des énergies à remuer tout ça. Il faut lâcher prise. Je fonce vers l’avant. Avant, je n’étais peut-être pas assez sérieux. Je faisais de la boxe pour le plaisir du sport avant tout, peu importe l’issue du combat. Mais maintenant, j’y vais pour gagner», affirme le pugiliste âgé de 34 ans.

Une fois par mois, il s’entraîne au gymnase d’Otis Grant à Montréal sous la tutelle de Stéphane Malenou, un boxeur originaire du Cameroun.

«Entre mes visites à Montréal, je fais des entraînements à Edmundston et il m’observe à distance pour me donner des conseils sur ma technique. Je veux devenir un boxeur de puissance dont les coups vont faire mal», a ajouté le pugiliste néo-brunswickois.

C’est donc avec cette confiance renouvelée que Denis Martin devait être d’un gala le 27 mai au Centre Aitken à Fredericton. Mais pour des raisons hors de son contrôle, l’affrontement a été annulé. Il attend de savoir si on lui trouvera un autre opposant.

Mais il n’est pas prêt à accepter la première offre si elle n’est pas raisonnable malgré sa fiche de deux victoires et sept revers en boxe professionnelle.

«À la place du combat prévu, on m’a proposé d’affronter un boxeur médaillé des Jeux panaméricains. Je vais attendre qu’on me propose un adversaire qui constituera un défi réaliste pour moi. Je ne veux plus être le sac d’entraînement d’un autre combattant. Je ne fais pas cela pour l’argent car j’ai un bon travail. Je le fais pour la passion», a-t-il indiqué.

Parallèlement à son travail à l’usine Twin Rivers Paper à Edmundston, Denis Martin s’intéresse beaucoup à la psychologie. C’est d’ailleurs ce qui lui a dicté sa nouvelle mentalité.

«Je peux pas changer le passé mais je suis par contre maître de ce qui peut m’arriver dans l’avenir. Il me faut tout simplement garder ce nouvel état de confiance et de positivisme.»

Denis Martin fait aussi des capsules humoristiques qu’il diffuse sur les réseaux sociaux. Quand on lui demande s’il sera pris au sérieux en disant avoir une nouvelle attitude dans le ring, il vous lance un regard plus percutant qu’un uppercut au menton.

«Je suis capable de faire la part des choses. Je peux faire la différence quand il faut être sérieux et quand je peux m’amuser.»