Aigles Bleus: Serge Bourgeois surpris par son congédiement

Le petit monde de l’équipe masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton est encore sous le choc, quelque 24 heures après l’annonce du congédiement de l’entraîneur-chef Serge Bourgeois.

Comme l’Acadie Nouvelle l’a annoncé en primeur en fin de soirée mardi, Bourgeois a été remercié de ses services après huit saisons à la barre de l’équipe quelques heures plus tôt, au terme d’une rencontre au bureau du directeur du Service de l’activité physique et sportive, Marc Boudreau.

«J’ai aimé mes huit saisons, a commenté Bourgeois visiblement encore sonné lorsque joint par le journal, mercredi en début de soirée. Ç’a été un honneur d’avoir été l’entraîneur de cette équipe. J’ai été un joueur, un adjoint et un entraîneur pour les Aigles Bleus. Ce logo, je l’ai tatoué sur le coeur. Je souhaite le meilleur des succès aux joueurs et s’ils ont besoin de moi, ils savent qu’ils peuvent m’appeler», a révélé l’homme de Saint-Paul, auteur d’un dossier de 100 victoires et de 126 défaites, dont 21 en prolongation, depuis qu’il a succédé à Robert Mongrain avant la saison 2009-2010.

Cette décision pour le moins drastique a constitué une surprise pour le principal intéressé, qui croyait avoir au moins une chance de poursuivre son travail avec le nouveau comité de gestion de l’équipe, actuellement en formation et mené par l’ancien Aigle Bleu et ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Camille Thériault.

«Oui, je suis surpris. Je savais qu’il allait y avoir du mouvement avec ce nouveau comité et je pensais avoir ma chance. Mais on m’a fait savoir qu’il voulait commencer quelque chose de différent et prendre une nouvelle direction», a continué Bourgeois, qui s’est refusé à tout commentaire à savoir si cette décision de le congédier pouvait provenir justement de ce nouveau comité en formation.

Ce groupe de soutien des Aigles Bleus serait composé d’anciens joueurs du Bleu et Or. Son travail serait notamment d’amener assez d’argent au moulin afin de changer la structure actuelle de l’équipe masculine de hockey de l’Université de Moncton, qui bat de l’aile depuis quelques années.

«Je désire remercier M. Serge Bourgeois pour ses huit ans comme entraîneur-chef et pour son travail remarquable au sein de l’équipe, a exprimé Marc Boudreau, directeur du Service de l’activité physique et sportive, par voie de communiqué mardi matin. Nous jugeons que nous sommes prêts pour un changement de direction afin de donner un nouveau souffle à notre équipe.»

En huit saisons sous le règne de Bourgeois, les Aigles Bleus ont atteint la troisième position du classement du Sport universitaire de l’Atlantique à deux reprises (2011-2012 et 2013-2014) et n’ont raté les éliminatoires qu’en une seule occasion (2010-2011). Cependant, la formation a dû se contenter de terminer au 6e, 5e et 6e rangs au cours des trois dernières années.

Le club a connu sa part de difficultés en séries car il a perdu en première ronde quatre fois dans les cinq dernières participations.

Bourgeois a notamment été nommé entraîneur de l’année du Sport universitaire de l’Atlantique et du Sport interuniversitaire canadien en 2012. Il était encore sous contrat pour trois autres saisons. Une campagne nationale de recrutement d’un nouvel entraîneur-chef sera lancée sous peu.

Les résultats et le recrutement ont joué contre Bourgeois

Au hockey, les résultats font foi de tout et c’est probablement ça qui a coûté le poste d’entraîneur-chef des Aigles Bleus à Serge Bourgeois, croit son cocapitaine Alex Saulnier.

«Comme joueur, ce n’est pas agréable de savoir que Serge a été congédié. Il a beaucoup donné au programme, mais les résultats n’étaient pas là les dernières années. Et c’est lui qui en a souffert. Beaucoup de choses ont joué un rôle dans son congédiement. Par exemple, on avait de la difficulté à recruter de bons joueurs parce qu’on ne pouvait pas concurrencer UNB. L’effort était là mais pas les résultats», estime le cocapitaine du Bleu et or avec son frère jumeau Allain.

En fait, Saulnier est davantage déçu que surpris des récents événements. Car durant les quatre années qu’il a données au programme du Bleu et Or, le prolifique marqueur a grandement apprécié jouer sous les ordres de Bourgeois.

«Serge aime beaucoup parler avec ses joueurs, il est blagueur et on s’entend très bien avec lui. Nous avons appris à le connaître, il m’a nommé cocapitaine avec mon frère et il nous a laissé jouer notre style. Nous le remercions pour ça. Nous avons beaucoup de respect pour lui et c’est mutuel, je crois», a commenté Alex.

L’entraîneur-chef de l’équipe féminine de hockey, Denis Ross, a également été étonné par la nouvelle. Il avait communiqué par courriel avec Bourgeois à peine quelques heures auparavant pour planifier des détails du camp multisports à l’Université de Moncton.

«Quand quelqu’un perd son emploi, ce n’est jamais agréable. Je m’entendais super bien avec Serge. C’est un bon gars qui donnait toujours des conseils et qui venaient m’aider avec mes défenseures. J’ai souvent eu besoin de lui», a révélé Ross, qui en a profité pour dire qu’il n’est pas tenté de prendre sa place.