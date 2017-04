15 km de Grande-Digue: des surprises en vue

La 12e édition du 15km de Grande-Digue sera un peu comme la fameuse boîte de chocolat de Forest Gump. On ne sait pas vraiment ce qu’il va y avoir dedans!

On sait que plusieurs athlètes de haut niveau seront de la partie, mais impossible de savoir si tous les grands noms de la course au Nouveau-Brunswick débarqueront dans la petite municipalité du sud-est samedi ou non.

Plusieurs ont d’ailleurs laissé entendre aux organisateurs qu’ils prendront une décision finale à la toute dernière minute.

C’est notamment le cas de Colleen Wilson, la gagnante de l’an dernier et la détentrice du record du 15km (56m24s), et de l’Olympien Joël Bourgeois.

Ce qu’on sait, c’est que le champion masculin de 2016, Matt McNeill, ne sera pas de la partie samedi.

Le Néo-Brunswickois avait établi une nouvelle marque de 46m55s l’an dernier.

Jean-Marc Doiron et Paul Gallant n’y seront pas non plus.

La grande favorite chez les femmes, Laura Dickinson, brillera aussi par son absence puisqu’elle se prépare pour une importante course aux États-Unis.

Par contre, plusieurs athlètes de premier plan seront sur la ligne de départ, autant chez les hommes que chez les femmes.

Du côté masculin, la lutte pourrait se faire entre l’Acadien Lee Roy et Lee Wesselius.

Les Acadiens Rémi Poitras et Olivier Babineau pourraient également aspirer aux grands honneurs samedi.

Chez les femmes, on doit parler de Roxanne Pelletier et de Heidi McLellan, surtout si Colleen Wilson devait déclarer forfait.

Ce sera la première fois que Lee Roy affrontera l’autre Lee dans une vraie course.

«J’ai couru une fois contre lui, mais c’était dans un duathlon. S’il est en santé, je sais qu’il est un meilleur coureur que moi. Le jeune est quand même pas mal fort!», souligne-t-il.

«J’aimerais ça courir sous les 50 minutes. Si la température est assez belle, ça devrait être possible. Mon focus est plus sur le triathlon cette saison. C’est plus un test pour voir où ma course se situe», raconte l’athlète de 35 ans.

Ses trois gros rendez-vous seront le demi-ironman du Mont-Tremblant en juin, le Ironmen du Mont Tremblant en août et le demi-ironman de Niagara Falls en septembre.

Le président du comité organisateur, Kris Dupuis, s’attend à tout un spectacle samedi, en raison notamment de la température qui s’annonce très clémente.

«Je ne sais pas si nous avons gagné à la loterie ou quoi. On a déjà vu de la neige et de la pluie pendant la course. Mais là, ça fait trois ans de suite que c’est parfait pour la course. On n’a jamais vu ça», affirme-t-il.

«Les conditions devraient être favorables aux coureurs, avec 10 degrés, du soleil et pas de vent.»

On attend environ 300 coureurs pour les épreuves du 5km et du 15km samedi.

Dimanche, le défi scolaire va attirer plus de 200 jeunes des écoles des environs.