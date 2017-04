Aigles Bleus: l’incertitude nuit au recrutement

Le nouvel entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton aura le lourd mandat de remplacer les jumeaux Saulnier. Plus facile à dire qu’à faire. - Archives

«C’est difficile de vendre ta salade sans savoir qui est la personne qui va préparer le repas.»

Le congédiement de Serge Bourgeois et le changement annoncé de la structure même de l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton a drôlement changé l’eau des bines pour Robert Tiper LeBlanc.

Celui qui est chargé de recruter des joueurs en vue de la prochaine saison se retrouve soudainement avec un soldat important en moins.

Son travail est du même coup devenu beaucoup plus compliqué.

«Je pense qu’ils (la direction de l’U de M) vont agir assez vite, du moins je l’espère. Les jeunes veulent savoir qui va diriger l’équipe. Le recruteur, c’est bien beau, mais les joueurs se disent ‘’ce n’est pas toi qui vas m’envoyer sur la glace ou me laisser sur le banc’’», explique celui qui est aussi recruteur pour le compte des Mooseheads de Halifax.

«Ça presse et c’est sûr que ça pourrait avoir un effet sur le recrutement. Je fais du mieux que je peux en attendant», ajoute-t-il.

Robert LeBlanc s’est dit surpris du départ de Serge Bourgeois.

«C’est sur qu’on ne s’attendait pas à ça. Ce fut une surprise. Mais dans le monde du sport, les changements se produisent fréquemment», avance-t-il.

«Je savais qu’il y avait eu une rencontre des anciens pour discuter du programme (à la mi-avril). C’est dommage parce que Serge est une très bonne personne. Mais quand tu es entraîneur au hockey, la possibilité d’être congédié est toujours là.»

L’absence d’un entraîneur et le départ des Acadiens Allain et Alex Saulnier, de même que Pierre Durepos, placent encore plus de pression sur les épaules du recruteur.

«C’est sûr qu’il y a toujours une pression parce qu’on perd des gros morceaux. Ce n’est pas facile. Il y a plusieurs universités qui vont après les mêmes joueurs. Honnêtement. Je ne m’attendais pas à ce que ça soit aussi difficile que ça. Il faut téléphoner, il faut bûcher, il faut rencontrer, il faut convaincre.»

De son propre aveu, Robert LeBlanc réalise qu’il est de plus en plus difficile d’attirer des bons joueurs dans une équipe qui ne gagne pas et qui a des moyens financiers limités.

«Je ne m’attendais pas à ce que ces joueurs aient autant d’options devant eux. Il faut aussi comprendre que nous sommes restreints dans le choix des joueurs. Ça doit être des francophones et il n’y en a pas une tonne. C’est une réalité», raconte-t-il.

Et il y a les performances très ordinaires de l’équipe sur la glace qui entrent aussi en ligne de compte.

«Quand tu gagnes, tout le monde veut venir jouer avec toi. Tout le monde veut être un gagnant. De notre côté, il va falloir changer les choses et travailler fort dans cette optique.»

Mais le recruteur croit fermement que le travail acharné va finir par rapporter des dividendes.

«Je pense que nous avons fait plus de travail cette saison que depuis plusieurs années. On a eu des bonnes rencontres avec les joueurs. Je m’attendais à ce qu’on ait des réponses positives à ce temps-ci de l’année, mais ça peut aller jusqu’en juin. Ce n’est pas une science exacte», mentionne-t-il.

«Tu peux leur offrir la Lune et le trois quarts de la Terre, ça ne veut pas dire qu’ils vont venir ici. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu.»

Le Bleu et Or a déjà rencontré des patineurs comme Alexandre Goulet (Tigres de Victoriaville), François Beauchemin (Islanders de Charlottetown), Antoine Waked (Huskies de Rouyn-Noranda), Raphaël Maheux (Remparts de Québec) ou Vincent Deslauriers (Phoenix de Sherbrooke), pour ne nommer que ceux-là.

L’U de M n’a toutefois reçu aucune réponse positive pour le moment.

«J’espère qu’avec le nouveau mandat, ça va faire bouger les choses et nous envoyer sur la bonne piste. Je sais que pour Serge, c’est extrêmement difficile à avaler, mais à un moment donné, le statu quo doit changer», croit Robert LeBlanc.