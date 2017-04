Charles LeBlanc est intéressé à diriger les Aigles Bleus

Plusieurs candidats de premier ordre vont soumettre leur candidature afin de succéder à Serge Bourgeois en tant qu’entraîneur-chef chez les Aigles Bleus de l’Université de Moncton au cours des prochaines semaines. L’ancien entraîneur adjoint du Titan d’Acadie-Bathurst, Charles LeBlanc, est un de ceux-là.

Celui qui oeuvre aujourd’hui à l’Académie de hockey de l’Ontario possède une feuille de route pas mal étoffée.

Il affirme être prêt à revenir dans son coin de pays afin de poursuivre sa passion de diriger une équipe de hockey de haut niveau.

«C’est certain que lorsque le poste sera affiché, je vais poser ma candidature. Je pense que c’est un très bon défi à relever», souligne-t-il.

«Quand Serge avait eu le boulot (il y a huit ans), j’en avais discuté un peu avec mon entourage. Je pensais que j’étais un peu jeune dans le coaching à ce moment-là. Maintenant, j’ai beaucoup plus d’expérience et je pense que je suis prêt pour ce niveau.»

Serge Bourgeois a été congédié la semaine dernière après huit saisons à la barre de la formation masculine de hockey de l’U de M.

Charles LeBlanc a évolué avec les Aigles Bleus en 1995, et même s’il était blessé à un genou, il a quand même vécu les vives émotions de la conquête du championnat national de hockey universitaire à Toronto.

Depuis qu’il est passé de l’autre côté du banc, le pilote originaire de la région de Shediac a passé cinq saisons comme entraîneur adjoint chez le Titan d’Acadie-Bathurst dans la LHJMQ.

Il a également occupé le poste d’entraîneur et de directeur général des Tigres de Campbellton, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Depuis quatre ans, il dirige le programme de l’Académie de hockey de l’Ontario.

Il se dit d’ailleurs heureux en Ontario, mais il ne dirait certainement pas non à un éventuel retour dans son coin de pays.

«Si je peux travailler dans un domaine qui me passionne dans les Maritimes, c’est sûr que c’est ça que je préférerais», confirme-t-il avec enthousiasme.

Charles LeBlanc a déjà un pied dans le hockey universitaire, ce qui pourrait éventuellement jouer en sa faveur dans le processus d’embauche.

«Ça fait quatre ou cinq ans que je participe à des écoles de hockey avec Gardiner (Macdougall, l’entraîneur des Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick) pendant l’été à Fredericton», explique-t-il.

Il dit réaliser que le hockey universitaire, c’est une toute autre bibitte que le hockey junior majeur.

«Le hockey universitaire, c’est 40% de coaching et 60% de recrutement. Les gars que tu vas amener à l’université, ce sont des gars qui ont joué trois ou quatre ans dans le junior. Il y a en une couple qui ont peut-être joué une demi-saison dans le hockey professionnel. Ce sont des gars âgé de 21 à 25 ans, pour la majorité, et ce sont des gars qui savent jouer au hockey. C’est donc très important d’aller chercher des personnes-clés», explique-t-il.

Quand on sait que le Bleu et Or perd des éléments comme les jumeaux Allain et Alex Saulnier, Pierre Durepos et Steve Lebel, on comprend aisément que cet aspect de l’emploi deviendra crucial, une réalité que Charles LeBlanc comprend parfaitement.