Cloé LeBlanc excelle tant en ringuette qu’en balle molle

Cloé LeBlanc est déjà une habituée des tournois nationaux. L’athlète de Memramcook a déjà deux participations à des championnats canadiens de ringuette à son actif et deux autres en balle molle. Et cet été, c’est justement dans cette discipline qu’elle participera aux Jeux du Canada à Winnipeg. Tout un parcours pour une athlète âgée de seulement 14 ans.

Même si elle s’y attendait un peu, la lanceuse a sauté de joie quand on lui a confirmé sa place au sein de l’équipe du Nouveau-Brunswick.

«J’étais vraiment fière. Ça faisait longtemps que je travaillais pour être dans l’équipe. Presque deux ans», raconte-t-elle.

«Je veux juste représenter ma province avec fierté et avoir un bon tournoi», ajoute-t-elle du même souffle.

Cloé LeBlanc a porté les couleurs du Nouveau-Brunswick en 2016 en Ontario et en 2017 au tournoi national de ringuette.

Cloé LeBlanc a été la capitaine d’Équipe Nouveau-Brunswick U-16 qui a remporté la médaille d’or aux Championnats canadiens de ringuette présentés à Leduc, en Alberta, en avril. – Gracieuseté

Elle a d’ailleurs aidé son équipe à remporter la deuxième médaille d’or de l’histoire de la province dans le groupe des U-16, le premier avril à Leduc, en Alberta.

La jeune Acadienne croit d’ailleurs que ces expériences lui seront fort utiles quand elle débarquera à Winnipeg cet été.

«Je pense que ça va m’aider parce que c’était mon deuxième national de ringuette, et l’an passé, je suis allée à deux championnats canadiens de balle molle (avec les U-16 et les U-18). Je pense que ces expériences vont m’aider à être plus forte mentalement», affirme-t-elle.

«Je sais aussi un peu plus à quoi m’attendre.»

L’athlète âgée de 14 ans aura besoin de tous les petits avantages qu’elle pourra aller chercher en cours de route, elle qui se mesurera à des adversaires qui auront jusqu’à 21 ans.

Elle compte d’ailleurs beaucoup sur ses coéquipières pour cette compétition qui s’annonce très relevée.

«On a un bon groupe de filles. Ça va vraiment être une bonne expérience», assure-t-elle avec confiance.

Le groupe qui représentera la province en Alberta sera composé de joueuses de Fredericton, de Moncton, de Memramcook, de Sackville et de Bouctouche.

«On a quelque chose avec l’équipe chaque fin de semaine jusqu’aux Jeux du Canada. On doit aussi s’entraîner pendant la semaine», mentionne Cloé LeBlanc.

«Il faudra qu’on se prépare de la bonne façon, parce que ce sera une semaine très difficile. On connait un peu les filles des autres équipes. On va souvent aux mêmes tournois.»

Celle qui dit admirer Josh Donaldson, des Blue Jays de Toronto, réalise que ce championnat national sera tout un défi pour elle.

«Ça va être difficile. La compétition va être féroce parce que ce sont toutes de bonnes équipes. Dans la plupart des cas, ça fait déjà deux ans que leur club est formé. Les filles de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sont toutes grandes comparées à nous», souligne-t-elle.

Malgré tout, elle assure que l’équipe du Nouveau-Brunswick ne sera pas là seulement pour faire de la figuration.

«On veut vraiment compétitionner avec les autres équipes. On ne veut pas se faire démolir et on veut leur donner des bonnes parties. Si c’est possible, on veut se rendre jusqu’à la ronde des médailles», annonce l’athlète de Memramcook.

«Ça va être une longue semaine et on va jouer dans la chaleur. Il va falloir faire attention à ne pas se déshydrater. On devra être en très bonne forme physique pour passer à travers.»

Peu importe ce qui se passera à Winnipeg, il semble évident que l’avenir s’annonce prometteur pour Cloé LeBlanc.

«J’aimerais aller jouer dans une université aux États-Unis. Et comme la balle molle est maintenant aux Jeux olympiques, ce serait un bon but pour moi à plus long terme.»

Il faut bien avouer qu’elle est drôlement bien partie pour réaliser ses rêves.