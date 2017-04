Dynamophilie: deux records mondiaux pour Martin Plourde

Parfois, le hasard – ou Dame Nature – fait bien les choses. Normalement, Martin Plourde aurait dû commencer sa saison de pêche au homard dimanche matin dans le secteur de Pigeon Hill, mais la mise à l’eau des casiers a été retardée d’au moins 24 heures. Ce revers de fortune, causé par les conditions climatiques, a eu au moins ça de bon pour lui: il a pu se diriger à Amherst, en Nouvelle-Écosse, où il a établi pas un, mais deux nouveaux records mondiaux de l’Association internationale de dynamophilie.

L’entraînement intensif de cet homme fort depuis des mois n’aura pas été en vain puisqu’il est devenu champion du monde au tournoi 2017 IPA Worlds Powerlifting & Bench Press Championships.

Plourde a en effet fracassé la marque mondiale au développé couché (bench press) quand il a soulevé la barre chargée de 540 livres, reléguant aux oubliettes le record de 530,3 livres qu’il détenait depuis février.

Grâce à une flexion de jambes (squat) de 672,5 livres et un soulevé de terre (deadlift) de 705,5 livres – deux autres marques personnelles -, l’athlète de 5pi 11po et 252 livres a obtenu un total de 1918 livres, un autre record mondial dans sa catégorie amateure 242-275 livres des compétiteurs testés.

«Je n’ai pas trop eu le temps de célébrer ça, a-t-il avoué lorsque joint chez lui après la route de retour. Déjà que j’ai pu y aller…»

Celui que l’on surnomme Popeye a réalisé une performance exceptionnelle malgré un mal de gorge persistant depuis trois jours.

«Je ne me sentais pas bien, j’étais un peu stressé par rapport à mon mal de gorge mais l’adrénaline a pris le dessus. Je n’ai jamais performé comme ça. J’ai pris six jours de repos avant la compétition, je m’étais bien nourri et je m’étais bien hydraté. J’ai travaillé tout l’hiver avec Jean-Michel David (son entraîneur) pour ça. Je ne m’attendais pas à faire tout ça (trois records personnels) dans la même journée. Je me suis surpris moi-même», a-t-il déclaré avant d’aller se coucher pour une courte nuit de sommeil, puisqu’il doit se lever à 4h lundi matin pour aller trouver son père au bateau.

Martin Plourde – qui était également accompagné de Guy-Paul Noël, propriétaire du gymnase Adrénaline à Lamèque – a reçu des certificats officiels de l’Association internationale de dynamophilie pour ses exploits de dimanche. Il a également été testé afin de s’assurer que ses performances n’étaient pas entaché par quelconque drogue – une fierté pour lui d’être un athlète propre.

Cependant, les célébrations devront attendre, car la saison de pêche au homard va accaparer tout son temps dans les deux prochains mois.