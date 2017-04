Junior B: Cap-Pelé est roi et maître en Atlantique

Les Predators de Cap-Pelé règnent sur le hockey junior B en Atlantique pour la première fois de leur histoire!

La troupe dirigée par Owen Newcomb a mis la main sur la coupe Don Johnson, dimanche, avec un triomphe de 3 à 2 sur les Caps de Fredericton.

L’exploit est de taille puisque la compétition se déroulait justement dans la capitale provinciale.

C’est le deuxième triomphe des Predators aux dépens de leur adversaire, puisque Cap-Pelé avait remporté la finale provinciale en quatre rencontres face à ces mêmes Caps.

L’attaquant Marcel Newcomb avait encore de la difficulté à mettre en mots les émotions qu’il venait de vivre après la rencontre.

«C’est un sentiment incroyable», lance le patineur âgé de 20 ans.

«On a connu un très gros départ, avec une avance de 2 à 0 en première période. Tout allait bien pour nous, mais les Caps se sont réveillés et ils ont essayé de faire un retour. Heureusement, on a pu garder notre avance pour gagner le match», ajoute-t-il.

Les Predators ont effectivement pris le contrôle de la rencontre avec trois buts sans riposte en première période (ceux de Marc Doiron, Jérémie Boudreau et Gabriel Léger).

Même s’il savait que les Caps leur donneraient une féroce opposition, Newcomb affirme que tout le monde était prêt à faire face à la musique.

«On allait certainement là pour gagner. On ne voulait rien d’autre que le championnat de l’Atlantique», déclare-t-il.

«Mais il faut donner crédit aux Caps. Ils avaient aussi une très bonne équipe de hockey. Ils ont réussi à virer le jeu de bord en finale, et pour un bout de temps, ce sont eux qui avaient le momentum», mentionne le joueur originaire de Grande-Digue.

Sauf que Cap-Pelé a pu traverser la tempête sans trop de dommages.

«Tous les 20 joueurs dans notre équipe avaient la même idée: c’était de gagner le tournoi. Tout le monde a fait les sacrifices qu’il fallait et on peut enfin amener le trophée à Cap-Pelé. Tous les joueurs ont travaillé ensemble et tous les gars ont contribué.»

Pour le joueur acadien, c’est un tout premier titre de l’Atlantique au cours de sa carrière.

«Je ne pouvais pas m’imaginer que je vivrais ça. On va fêter ça», promet-il.

L’entraîneur Owen Newcomb savourait également le moment avec ses joueurs et toute la communauté de Cap-Pelé.

«Je suis fier pour nos partisans et pour les jeunes. Je suis aussi content que ça soit quelqu’un d’autre que Moncton (les Vitos) qui gagne! Je suis aussi content que ça s’est joué entre deux équipes du Nouveau-Brunswick. Ça prouve que nous avons une très bonne ligue», avance-t-il.

Il s’agit du premier titre de l’Atlantique pour l’organisation des Predators depuis qu’ils ont joint les rangs de la Ligue de hockey junior du Nouveau-Brunswick (junior B), il y a quatre ans.