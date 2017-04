Tout un spectacle au 15 km de Grande-Digue

Les spectateurs ont eu droit à tout un spectacle, samedi, à l’occasion de la 12e présentation du 15 km de Grande-Digue. Chez les hommes, les trois premiers coureurs ont franchi la ligne d’arrivée avec moins de 50 secondes d’écart. Deux femmes ont aussi épaté la galerie en terminant dans le top 10.

Lee Wesselius a été couronné, avec un chrono de 51m04s. L’athlète de River Glade a devancé James MacLellan (Oromocto) par seulement 11 secondes. L’Acadien Lee Roy (Bathurst) a complété le podium.

«Ça ne s’est pas passé tout à fait selon le plan, mentionne Wesselius, qui succède à Matt McNeill. Le départ a été rapide, mais le vent a ralenti tout le monde pendant la deuxième moitié de la course.»

Une récente blessure à une hanche est aussi venue ralentir le champion 2017, mais l’athlète âgé de 22 ans a réussi à vaincre la douleur pour franchir le fil d’arrivée.

«J’ai pensé un moment abandonner, mais j’ai vu que j’avais une petite avance sur les autres et j’ai juste essayé de rester en avant.»

Il va sans dire que Wesselius n’était pas satisfait avec son temps.

«J’avais été deux secondes plus rapide que ça il y a deux ans, mais je m’y attendais un peu. Les conditions n’étaient pas non plus idéales pour enregistrer un temps rapide. Il faisait vraiment chaud à la fin de la course. On avait aussi le vent de face dans la dernière partie du circuit», raconte celui qui poursuit ses études à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Lee Wesselius a dû utiliser toutes ses ressources pour empêcher James MacLellan et Lee Roy de revenir sur lui en fin de parcours.

«J’avais un peu d’avance, mais j’ai commencé à souffrir de ma blessure. Je savais que les deux autres gagnaient du terrain, mais je m’étais gardé juste assez de réserve pour résister à leur remontée», ajoute-t-il.

Le vainqueur assure que la course de Grande-Digue a toujours eu une place spéciale dans son coeur.

«C’est une course spéciale pour moi parce qu’il y a toujours des coureurs de qualité qui y participent. Les prix sont aussi très intéressants pour les athlètes. C’est assurément un rendez-vous à ne pas rater chaque année.»

Chez les femmes, Colleen Wilson (Ancaster) a défendu avec succès son titre acquis en 2016. Elle a devancé Heidi McLellan (Irishtown) par près de deux minutes. Madeleine Cromwell, de Moncton, a terminé au troisième rang.

L’Acadienne Magalie Babineau a pris le 21e rang au classement général, avec un temps de 1h06m32s.

Robert Jackson, de Fredericton, a été le plus rapide dans le groupe des 60-69 avec la 11e position. Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, termine au premier rang dans la catégorie des 50-59 ans avec une 8e position au classement général. Yannick Boudreau, de Dieppe, a pour sa part remporté la course de 5 km, avec un chrono de 20m26s.

Il a devancé Paul Donelle, de Grande-Digue.

Le directeur de la course, Kris Dupuis, parle d’un succès sur toute la ligne.

«Ce n’était pas aussi vite que l’an passé, mais on a eu droit à une très bonne course. La communauté est aussi venue en grand nombre pour appuyer les coureurs. C’était une journée parfaite», souligne-t-il.

Il y avait 173 coureurs au départ du 15 km et 76 à celui du 5 km. Huit personnes ont participé au 15 km marche.

Même scénario dimanche pour la course des jeunes.

«On a eu 125 jeunes de 18 écoles pour la journée de dimanche. Tout s’est vraiment bien passé. On n’aurait pas pu demander mieux.»

Une partie des profits de l’événement seront remis au Vestiaire Saint-Joseph de Shediac, ainsi qu’à l’école de Grande-Digue.