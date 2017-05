Défi d’excellence de la LHJMQ: une «expérience plaisante» pour Jérémie Jacob

par Steve Lebel

Jérémie Jacob a obtenu une ultime chance de montrer son savoir-faire aux 18 équipes du circuit Courteau en fin de semaine lors du Défi d’excellence précédant la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Portant les couleurs de la formation du Nouveau-Brunswick qui a terminé au quatrième rang sur un total de six équipes, le jeune attaquant âgé de 16 ans de Dieppe s’est dit heureux de sa performance.

«D’un point de vue personnel, je crois avoir connu un bon tournoi. Je juge avoir été en mesure de démontrer l’étendue de mes habiletés défensives autant que celles offensives», a noté Jacob.

Ce tournoi, qui réunissait les 120 meilleurs espoirs nés en 2001, était aussi une belle occasion pour ces jeunes de se mesurer aux espoirs provenant des autres provinces. Le principal intéressé a vu cette expérience comme une motivation supplémentaire.

«L’expérience était très plaisante. J’ai eu la chance de jouer avec des coéquipiers travaillants et talentueux qui me motivaient à me dépasser sur la glace. Aussi, j’ai apprécié le fait de me mesurer à des adversaires que je n’avais pas eu la chance d’affronter au cours de l’année», a mentionné le Dieppois.

Bien évidemment, cette confrontation a attiré l’ensemble des dépisteurs de la LHJMQ qui ont profité de cette dernière vitrine afin de finaliser leurs évaluations des joueurs. Questionné à savoir si la présence en grand nombre de ces individus avait eu un quelconque effet sur son jeu, le joueur de 5pi 9po et 160 livres a répondu par la négative.

«Mon jeu n’a pas vraiment changé en raison de leur présence. J’y ai assurément pensé, mais mon jeu n’en a aucunement été affecté. J’ai seulement continué à donner un effort maximum et à utiliser mes habiletés.»

Pour ce qui est de ses attentes concernant le repêchage qui se tiendra à Saint-Jean le 3 juin, celui qui devrait voir son nom être appelé quelque part entre la troisième et la cinquième ronde tente de ne pas trop y penser pour l’instant.

«À vrai dire, j’espère seulement me faire repêcher. L’important est avant tout d’entendre mon nom se faire prononcer lors de cette journée», a-t-il mentionné.

Bien que son souhait premier est de joindre les rangs d’une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il souhaite garder toutes ses portes ouvertes.

«J’ai toujours comme option de retourner jouer une année supplémentaire pour les Flyers de Moncton dans le midget AAA. Sinon, je ne ferme pas la porte à l’expérience universitaire américaine, mais mon premier choix est certainement le junior majeur», a-t-il ajouté lors de l’entrevue.

Après une saison du tonnerre dans la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard durant laquelle il a récolté huit buts et 27 points en 31 rencontres, Jacob espère que tous les espoirs soient permis.

Après cette fin de semaine, la patience sera de mise pour Jérémie Jacob qui pourra toujours se tourner vers son frère aîné, Alexandre, pour des conseils, lui qui a été un choix de cinquième ronde des Wildcats de Moncton lors de l’encan de 2013.