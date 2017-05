Au tour de Jessica Cormier de devenir une Aigle Bleue

Elles seront neuf.

Le portrait est maintenant complet du côté de l’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

L’Acadienne Jessica Cormier devient la neuvième et dernière recrue à se joindre officiellement à la troupe de Denis Ross pour la saison 2017-2018.

Celle qui a célébré ses 18 ans dimanche trépigne déjà d’impatience à l’idée d’endosser le gilet bleu et or la saison prochaine.

«Je pense que ça va être une très bonne expérience de jouer avec les Aigles Bleues et je veux continuer le hockey à un haut calibre», explique-t-elle.

«Je les ai regardées jouer cette saison et je pense que ça va être un gros changement. Ça a l’air d’être pas mal plus compétitif que le midget AAA», ajoute l’attaquante de Saint-Antoine-de-Kent.

«Les filles sont plus grosses et plus fortes au niveau universitaire. Elles patinent aussi beaucoup plus vite. Je vais m’entraîner fort pour me mettre en forme cet été afin d’être capable de m’adapter rapidement.»

Cormier réalise qu’elle devra faire sa place dans l’équipe, mais elle a confiance qu’elle pourra contribuer aux succès des Aigles dès sa première saison.

«Je veux leur montrer que je peux compétitionner avec elles et que je peux jouer régulièrement dans cette ligue. J’aime fabriquer des jeux et alimenter mes coéquipières. J’aime aussi utiliser ma vitesse», raconte l’inconditionnelle d’Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington.

L’entraîneur Denis Ross se dit heureux d’ajouter une athlète locale de talent à son alignement.

«On la surveille depuis trois ou quatre ans. C’est une vraie athlète. Elle a joué avec l’Académie de soccer haute performance. C’est une fille avec un très bon gabarit et une bonne force physique», analyse-t-il.

«Elle arrive du midget et c’est certain que c’est un gros saut jusqu’au hockey universitaire, mais elle a tout ce qu’il faut au plan athlétique pour jouer à ce niveau. Elle peut jouer sans problème dans les deux sens de la patinoire.»

Avec l’ajout de Jessica Cormier, l’U de M compte 10 patineuses du Nouveau-Brunswick dans ses rangs.

Les huit autres recrues qui se joindront à l’équipe en septembre sont la gardienne Émilie Arsenault (Saint-Louis-de-Kent), les arrières Élizabeth Tremblay (Jonquière), Alyssa Sibley (Halifax) et Caroline Chiasson (Edmundston), ainsi que les attaquantes Gabrielle Saulnier (Memramcook), Jessica Bouchard (Montréal), Natasha Ireland (Montréal) et Maëlle Rioux (Québec).

L’arrivée de toutes ces recrues permettra d’assurer la relève et de préparer l’avenir puisque la gardienne Gabrielle Forget et l’attaquante Marie-Pier Corriveau en seront à leur dernière saison avec l’équipe.