Athlétisme: les jeunes à l’assaut de 12 défis

par Steve Lebel

Dans quelques semaines, les enfants âgés de 5 à 12 ans qui désirent s’initier à l’athlétisme dans une atmosphère non compétitive pourront participer à la 8e présentation du Programme des 12 défis qui se tiendra à Moncton, à Dieppe, à Shédiac, à Rothesay et à Miramichi.

Pour ceux qui ne le savaient pas déjà, ce programme s’étend sur quatre semaines d’activités, à l’occasion d’un soir par semaine (11, 18, 25 mai et 2 juin), et il offre aux jeunes l’occasion d’apprendre trois disciplines par séance, pour un total de douze défis à la fin. Les jeunes sont amenés à apprivoiser différentes épreuves rattachées au saut, à la course et au lancer.

Pour Gabriel Leblanc, directeur technique d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, ce programme est l’occasion rêvée pour ces jeunes de faire leurs premiers pas dans ce sport souvent méconnu par ceux-ci. Selon lui, chaque jeune peut réussir à trouver chaussure à son pied parmi la vaste gamme d’épreuves enseignées.

«La beauté de l’athlétisme réside dans le fait que tout le monde peut trouver son compte. Que ce soit la course, le saut ou le lancer, tu peux toujours déceler une épreuve que tu affectionnes et dans laquelle tu peux exceller», a-t-il noté.

Pour ce qui est des entraîneurs qui ont été sélectionnés afin de transmettre leur savoir-faire, Gabriel Leblanc affirme avoir des équipes de qualité qui assureront une structure solide au programme.

«Nous avons en place des athlètes et des instructeurs régionaux et de niveau provincial. Nous pouvons compter dans nos rangs plusieurs membres du Bleu et Or de l’Université de Moncton, notamment Monika et Éric Leblanc», a-t-il ajouté.

Par le passé, des athlètes de haut niveau tels que l’olympienne Geneviève Lalonde, tenante du record canadien au 3000 mètres steeplechase, et Ryan Cassidy, qui a participé au Championnat du monde de cross-country universitaire en 2016, ont été des entraîneurs pour ce programme.

La qualité des enseignants et l’intérêt grandissant des jeunes à l’endroit de ce programme font en sorte que l’organisation prévoit cette année être en mesure d’augmenter le nombre de participants.

«L’an dernier, nous avons accueilli 350 jeunes au total dans les différentes communautés. Cette année, l’objectif est de 500 jeunes, considérant que nous sommes en train d’étudier la possibilité d’ajouter les villes de Bathurst et de Fredericton à notre programme», a-t-il ajouté lors de l’entrevue.

Même si le nombre d’inscriptions est important pour le groupe organisateur, il n’en reste pas moins qu’un objectif semble sortir du lot et il a été répété continuellement par le directeur technique.

«Le but est vraiment de faire bouger les jeunes et de voir un sourire dans leur visage au terme de la session.»

Il semble qu’avec cette façon de voir les choses, ce programme est voué à une saison prometteuse.