Culturisme: Stéphanie Bellavance, maman… et championne en bikini

«J’ai travaillé vraiment fort au cours de la dernière année pour en arriver à ce résultat.»

Stéphanie Bellavance n’est pas peu fière de sa prestation de samedi lors de la Classique de culturisme de l’Atlantique à Moncton. La jeune coiffeuse âgée de 30 ans de la région de Saint-Quentin est montée sur la plus haute marche du podium de la catégorie bikini.

Professeure et chorégraphe au studio de danse Xpression, Stéphanie Bellavance était déjà passablement en forme avant de se lancer le défi de prendre part à cette compétition, sa deuxième tentative. En novembre, elle avait également tenté sa chance à la compétition provinciale.

«Je m’étais alors classée au cinquième rang. J’ai décidé de continuer mon entraînement et ma diète jusqu’aux championnats atlantiques (ce week-end) et d’y mettre le paquet», explique l’athlète.

Stéphanie Bellavance – Gracieuseté: Paul Girvan

Entraînement intensif cinq jours par semaine le matin avec cardio en soirée. Programme de nutrition suivi à la lettre où le moindre gramme de nourriture est pesé et mesuré. Et travail oblige, de 15 à 20 heures de danse par semaine. La route pour parvenir à sculpter son corps de la sorte est ardue. La préparation, le travail et la persévérance durant les 16 semaines qui ont précédé la compétition auront toutefois été payants.

«C’est énormément d’efforts, ça prend beaucoup de discipline. C’est un concours musculaire, pas un simple défilé en bikini. Tout est axé sur les muscles. En fait, c’est un sport et ça requiert autant d’entraînement qu’un athlète de haut niveau d’une autre discipline», précise Stéphanie.

«Contrairement à plusieurs autres, j’ai dû travailler fort afin non pas de perdre du poids, mais de gagner de la masse musculaire. Mes épaules ont été un défi particulier, mais j’y suis arrivée», souligne-t-elle.

Un résultat surprenant cette première position?

«La première position oui, ça m’a surprise puisqu’il y avait beaucoup de compétitrices, 27 filles en tout au lieu d’une quinzaine comme à l’habitude. Je m’attendais honnêtement à bien faire. Je visais me rendre dans le top 5. J’ai donc surpassé mon objectif», ajoute la jeune mère de famille.

Car oui, comme plusieurs autres concurrentes, Stéphanie Bellavance est mère, dans son cas de deux enfants.

«Je dirais que 80% des femmes qui participent à cette compétition sont âgées de 30 ans et plus et sont mères de famille. Je suis donc dans mon élément. Je dois dire que ça me fait un petit velours de voir que j’ai réussi à battre des jeunes âgées de 18 ans (âge minimal) qui n’ont pas encore eu d’enfant. Car nous, les mères, il faut travailler un peu plus fort pour arriver à nos fins. On part d’un peu plus loin à cause de nos petits amours», mentionne-t-elle en riant.

Pour les prochains mois, Stéphanie entend prendre une pause. «C’est très exigeant comme mode de vie. Ça va faire du bien de prendre un peu de repos, bien que je vais continuer à me maintenir en forme. Ensuite, je vais peut-être tenter un autre concours à l’automne afin de pouvoir me classer au niveau national, car ma victoire de la fin de semaine ne m’offre pas un laissez-passer pour cette compétition. On explore les options, car c’est certain», conclut la nouvelle championne.