Culturisme: une victoire très spéciale pour Sébastien Bertin

Sébastien Bertin songe à installer chez lui, à Beresford, une grande étagère sur laquelle il pourra déposer les trophées de championnat de culturisme qui s’accumulent à un rythme accéléré. Travaillant dans le domaine de la construction, ça ne devrait pas être trop difficile pour lui. Il y placera, en plein milieu, à la vue de tous, son titre de la Classique de culturisme de l’Atlantique, remportée samedi à Moncton.

Une victoire très spéciale chez cet athlète âgé de 27 ans pour qui la musculation, la symétrie, l’entraînement et la nutrition sont devenus son quotidien. Son choix de vie, comme il aime le dire.

«J’y ai trouvé ma vie et ma joie. J’apprécie voir ma transformation musculaire à travers la discipline et l’effort. C’est une discipline quasiment militaire, où il n’y a presque rien qui est laissé au hasard. Ce que je fais n’est pas “normal” pour quelqu’un d’ordinaire, mais ça fait tellement longtemps que je le fais que c’est devenu routinier pour moi», souligne-t-il.

Sébastien Bertin, de Beresford, pose avec son trophée de champion poids lourds de la Classique de culturisme de l’Atlantique 2017, remportée samedi à Moncton. – Gracieuseté: Paul Girvan

Mais revenons à samedi. Bertin a enlevé les grands honneurs dans la catégorie des poids lourds (plus de 198 livres) de cette compétition qui a regroupé plus de 220 participants des quatre provinces de l’Atlantique répartis dans les divisions culturisme, bikini, physique et figure.

Sa routine spectaculaire – que l’on peut apprécier sur sa page Facebook – sur l’air d’une chanson de Michael Jackson – oui, il y a inclus son fameux Moonwalk – a impressionné autant les juges que la foule réunie au Casino Nouveau-Brunswick.

«Ça fait sept ans que je vise de gagner cette classique et que je m’entraîne en conséquence, avoue Monsieur Nouveau-Brunswick 2015. Peut-être parce que c’est la première compétition à laquelle j’ai pris part, il y a quatre ans. J’y ai terminé deuxième trois fois et c’était une mission qui n’était pas encore accomplie. Je n’étais pas obligé d’y aller cette année; pourtant j’y ai fait ma meilleure compétition à vie. Et là, mon nom est gravé à jamais dans l’histoire de cette classique. C’est un grand honneur.»

Pour celui qui a débuté à l’âge de 12 ans à lever des haltères avec son père dans le sous-sol de la demeure familiale, c’est l’aboutissement d’un cheminement autodidacte qui l’a souvent amené «au bord de la rupture physique et mentale», comme il l’écrit dans un long message de remerciement sur sa page Facebook.

«Il n’y a pas grand temps où je ne m’entraîne pas, affirme cet homme tout en muscle de 5 pi 10 po et 211 livres. Pour moi, c’est 12 mois par année. Je me suis entraîné spécifiquement pour cette classique pendant 16 semaines, six fois par semaine en musculation et tous les jours en cardio. Sans oublier la nutrition où tout a été pesé et calculé, à augmenter les protéines et à réduire les glucides. C’est une compétition contre les autres, mais c’est surtout une compétition contre moi-même.»

Dimanche et lundi, Sébastien Bertin s’est «lâché lousse». Il a pu manger normalement et il s’est permis quelques gâteries, tout en s’entraînant en cardio. Mais depuis mardi, c’est le retour à sa «vie normale» qui durera neuf semaines jusqu’au championnat canadien de culturisme, le 1er juillet, à Edmonton. Une façon comme une autre de célébrer la fête du Canada…

«J’aimerais remporter la catégorie poids lourds. Mais si je termine dans le top 3, je serai plus que ravi. Pour y arriver, je dois élever mon conditionnement à un autre niveau et prendre de quatre à cinq livres de muscle afin que ma musculation et ma symétrie soient plus définies car à cette échelle, il faut vraiment impressionner les juges», espère le gaillard qui s’entraîne aux gymnases Olympus de Beresford et 344 de Nigadoo.

S’il ajoute le Moonwalk en plus, ça devrait faire l’affaire!