Fisher Cats: les «gros égos» n’ont pas leur place

«Notre objectif est le même que tous les ans. On veut tout gagner!»

Le but des Fisher Cats de Moncton est fort louable, mais l’équipe de Scott McWilliam est encore très loin d’un premier titre de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick depuis la saison 2005.

Sauf que le directeur-gérant Jody Cole a des raisons d’être optimiste.

Moncton a terminé le calendrier régulier dans les bas-fonds du classement, mais a surpris tout le monde dans les séries l’été dernier.

Après avoir liquidé les Alpines de Saint-Jean et les Islanders de Charlottetown (les champions en titre), les Fisher Cats ont finalement vu les Royals de Fredericton mettre frein à leur bel élan en finale.

«On va considérablement être meilleurs que l’an passé», affirme d’ailleurs Cole.

«Notre personnel de lanceurs est de loin supérieur à celui de la dernière saison. Combinez ça au fait que les Ironmen de Chatham ont présentement de la difficulté à trouver des joueurs, les Alpines de Saint-Jean perdent deux ou trois lanceurs et que les Royals de Fredericton perdent cinq ou six joueurs de leur alignement de 2016», poursuit l’ancien voltigeur.

«En considérant tout cela et en regardant tout le talent que nous avons et que nous allons avoir dans le futur, nous nous retrouvons dans une position enviable pour être une équipe de premier plan dans cette ligue pour plusieurs saisons à venir.»

Si le noyau est majoritairement de retour cette saison, quelques noms intéressants viennent se greffer à l’équipe.

On parle ici des artilleurs Sam Lund, Luc Hébert et Marcus Coates.

Sauf que le talent n’est pas suffisant pour gagner dans cette ligue et Jody Cole le sait.

«Nous devons apprendre à laisser les distractions dans le vestiaire et apprendre à gagner. Être compétitifs n’est plus suffisant. Et je sais que nous sommes capables de le faire», affirme-t-il sans broncher.

«Regardez les dernières séries. Il n’y a aucune raison pour qu’on n’ait pas pu jouer de la même façon pendant la saison régulière. Mon espoir est que nous pourrons bâtir sur ces belles performances des séries et que les gars ont appris de la saison 2016. J’espère qu’ils ont appris qu’ils doivent jouer pour l’équipe avant tout, et non pour eux-mêmes.»

Parce que le problème des Fisher Cats a souvent été dans le vestiaire l’été dernier, Jody Cole s’est donc assuré de ne pas revivre le même cauchemar cette saison.

«J’ai été très clair à ce sujet. S’il y a des gars qui ont des gros égos, ils ne seront pas dans notre alignement très longtemps. Tout le monde a eu le même message et tout le monde est sur la même longueur d’onde. Ils savent tous ce qu’on attend d’eux, autant sur le terrain qu’en dehors.»

L’équipe pourra compter sur deux joueurs importés cette saison, selon le changement de règlement adopté lors de la dernière assemblée générale annuelle. S’il n’a pas voulu dévoiler l’identité de ses deux joueurs américains, le directeur gérant a parlé d’un voltigeur de centre et d’un athlète qui peut lancer et jouer au troisième coussin.

Quelques vétérans ont quitté le nid, soit Luc Daigle, Éric Hébert, Pat Godin et Shane Sexton.

La formation dirigée par Scott McWilliam, Greg Hickox et Jeff Agnew disputera son premier match de la campagne 2017 le dimanche 21 mai en accueillant les Royals de Fredericton au parc Kiwanis.