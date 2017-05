Sidney Crosby a subi une autre commotion cérébrale

Le joueur étoile Sidney Crosby a subi une commotion cérébrale, a confirmé l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh Mike Sullivan mardi après-midi.

« Sid a reçu un diagnostic de commotion. Il ratera le match de mercredi. Son état de santé sera réévalué de façon quotidienne », a déclaré Sullivan.

Le meilleur marqueur de la LNH et l’un des meilleurs joueurs du circuit Bettman a quitté la rencontre tôt en première période, et il n’est pas revenu au jeu. Crosby a subi de nombreuses commotions cérébrales au cours de sa carrière, et il a manqué de nombreux mois d’activités à cause de celles-ci.

Il en a notamment subi une contre les Capitals lors de la Classique hivernale en 2011, et a mis près de deux ans à s’en remettre totalement. Le détenteur de deux titres de joueur par excellence de la LNH a aussi raté les premières semaines du calendrier régulier cette saison en raison d’une commotion cérébrale, mais il a effectué son retour au jeu et terminé en tête des buteurs de la LNH.

Sullivan a dit que Crosby est « très enthousiaste et positif ».

« Nous sommes très confiants qu’il puisse effectuer un retour au jeu assez rapidement », a-t-il ajouté.

Crosby se dirigeait vers le filet du gardien des Capitals Braden Holtby lorsqu’il s’est retourné de manière inhabituelle après avoir été cinglé par Alexander Ovechkin. Il s’est retrouvé en position précaire devant le défenseur des Caps Matt Niskanen, et a reçu son bâton en plein visage. Crosby s’est retrouvé étendu sur la patinoire, grimaçant de douleur pendant de nombreuses minutes, avant de se relever et de se diriger par lui-même vers le vestiaire des Penguins.

L’attaquant de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, avait commencé la rencontre au deuxième rang des marqueurs des Penguins avec 11 points en séries éliminatoires. Crosby avait notamment marqué deux buts dans la victoire des siens dans le match no 1 de la série contre les Capitals.

Plus tôt mardi, la LNH a décidé de ne pas convoquer Niskanen pour le double-échec qui a entraîné la blessure à Crosby.

Niskanen a écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie sur la séquence. Il a mentionné après la rencontre qu’il n’avait pas eu l’intention de blesser le capitaine des Penguins pendant le match de lundi soir, qui a été remporté 3-2 en prolongation par les Capitals. La formation de l’entraîneur-chef Barry Trotz a du même coup rétréci l’écart à 2-1 dans cette série demi-finale de l’Association Est.

Le porte-parole de la LNH, John Dellapina, a confirmé par courriel qu’il n’y aurait pas d’audience.

Les Penguins mènent la série demi-finale de l’Est 2-1 contre les Capitals, et le prochain match aura lieu mercredi.