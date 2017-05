À six petites livres d’un record mondial

Six livres. Six petites livres…

Il s’agit du poids qui a privé Nicholas Robichaud d’un record mondial en soulevé de terre (deadlift) dans la catégorie des 82,5 kilos lors du tournoi 2017 IPA Worlds Powerlifting, qui s’est déroulé à Amherst en Nouvelle-Écosse en fin de semaine.

Au-delà de cette déception, ce jeune homme âgé de 18 ans originaire de Saint-Jean croit tout de même avoir bien fait considérant qu’il a quitté la ville avec une première position dans son groupe grâce à une performance de 534 livres.

Le résultat est impressionnant, certes, mais le processus pour s’y rendre n’a pas été de tout repos pour le jeune homme de 6 pieds et 176 livres. À titre d’exemple, il explique sa semaine de préparation précédant la compétition.

«Je me suis concentré à perdre du poids, car je voulais pouvoir concurrencer dans la classe de 82,5 kilos. J’ai donc privilégié un entraînement plus léger, mais plus difficile au point de vue cardiovasculaire. J’ai aussi minimisé mon hydratation et rationné mes repas. Au bout de la semaine, j’étais plus léger de 15 livres», a-t-il mentionné.

L’heure n’est toutefois pas au repos pour cet athlète. Il participera à une nouvelle compétition le 27 mai, encore une fois à Amherst en Nouvelle-Écosse. Mais cette fois-ci, il compte bien fracasser un record.

«Lors de cette prochaine compétition, j’ai l’intention de briser le record canadien pour le poids total dans la compétition qui regroupe le soulevé de terre (deadlift), mais aussi le développé couché (bench press) et la flexion des jambes (squat). Après avoir terminé ces trois épreuves, mon objectif est d’avoir atteint un total de 1230 livres», a-t-il indiqué.

Afin d’atteindre son but, il est conscient qu’il reste encore du travail à accomplir. Lorsqu’il évalue ses faiblesses, une semble ressortir du lot.

Ma plus grande faiblesse est le développé couché. Ma concentration pour l’instant est précisément portée sur le développement de ma force dans cette épreuve. Pour le reste, soit le soulevé de terre et la flexion des jambes, je ne fais que du maintien, car je me juge assez puissant dans les deux cas», a noté Nicholas Robichaud.

Il ne faut toutefois pas croire que la dynamophilie est sa seule passion. En effet, à compter de septembre, il compte se tourner vers les États-Unis afin de se joindre à la Firefighting Academy, situé au Texas.

«J’ai joué au football pour mon école secondaire (à Saint-Jean) et j’ai connu passablement de succès, notamment en remportant plusieurs prix de joueurs défensifs par excellence la saison dernière. Cependant, j’ai décidé de mettre de côté ce sport indéfiniment afin de porter toute mon attention sur ma première passion qui consiste à devenir pompier», a rappelé Nicholas.

Le futur s’annonce très intéressant pour le principal intéressé, qui risque fort bien de réaliser ses deux plus grands objectifs. Il ne lui reste plus qu’à garder la même détermination et le reste ne devrait qu’être une formalité.

Des débuts fracassants pour Paul Babineau

Nicholas Robichaud n’est pas le seul Acadien à avoir brillé en fin de semaine à Amherst.

En effet, Paul Babineau, originaire de Richibouctou, a obtenu un record mondial avec un soulevé de terre de 424 livres dans sa catégorie de poids de 100 kilos chez les 13-14 ans.

Fait cocasse, il n’a pas fracassé le record précédent une fois, mais bien à deux reprises.

«Au cours de la compétition, j’ai fait un total de quatre essais et deux d’entre eux ont établi de nouvelles marques mondiales. Lors de mon troisième essai, j’ai soulevé 404 livres, ce qui était déjà supérieur à la marque mondiale précédente. Ensuite, j’ai brisé cette nouvelle marque avec un soulevé de terre de 424 livres lors de mon quatrième et dernier essai», a indiqué le jeune homme âgé de 14 ans.

Le gaillard de 5 pi 9 po et 206 livres en était à sa première expérience en compétition. Il juge cependant avoir réussi à bien gérer ses émotions.

«Il s’agissait de ma première compétition, donc j’étais plutôt nerveux. Toutefois, je crois avoir fait un bon travail afin de rester calme et détendu», a-t-il noté.

Même s’il s’agissait de ses débuts en dynamophilie, ce jeune homme n’en est pas à ses premiers pas dans le monde de l’entraînement. Son père est notamment à l’origine de son intérêt pour ce sport.

«Mon père a toujours fait de l’exercice et de l’entraînement, sans toutefois faire de compétitions. D’aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours eu des poids libres à la maison et j’ai donc eu la piqûre à un jeune âge pour l’entraînement», a-t-il ajouté.

Paul Babineau sera de nouveau en action le 27 mai , à Amherst. Tout comme Nicholas Robichaud, il compte ajouter l’épreuve de flexion des jambes (squat) et de développé couché (bench press) à son programme de compétition, en plus du soulevé de terre (deadlift).

L’objectif qu’il se fixe pour sa deuxième compétition en carrière est clair et simple.

«Je veux remporter le titre dans ma catégorie et je veux obtenir de nouveau un record mondial.»