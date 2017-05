Golf: Alabama State devra attendre pour Alexandre Bélanger

Après avoir échangé avec Alexandre Bélanger, un jeune golfeur natif d’Edmundston, il est facile de comprendre que ses derniers mois n’ont pas été de tout repos.

Son parcours riche en émotions débute en août 2016 après sa participation au championnat national amateur de golf.

Il s’apprête à prendre un vol vers les États-Unis qui le mènera à l’Université d’Alabama State. Après des mois de délibérations, il a décidé d’accepter une bourse d’études qui va lui permettre d’étudier en administration des affaires et d’évoluer au golf dans la division 1 de la National Collegiate Athletic Association.

Cependant, il reçoit un appel de son entraîneur qui vient faire dérailler ses plans.

«Mon entraîneur m’a expliqué que je ne répondais pas aux critères académiques de la NCAA, considérant que moyenne académique était de 2,1, tandis que le minimum requis était de 2,7», explique-t-il.

Malheureusement pour lui, l’institution scolaire dans laquelle il se trouve n’a jamais eu un étudiant qui se retrouvait dans sa situation.

«La polyvalente et les orienteurs ne connaissaient pas le processus à suivre pour obtenir les critères académiques requis. J’aurais dû choisir dès la 9e et la 10e année des cours qui allaient être utiles pour mon acceptation à l’Université. J’ai donc complété plusieurs cours qui n’étaient pas comptabilisés dans mon admission aux États-Unis, ce qui a affecté ma moyenne générale», mentionne-t-il.

À la fin de septembre, un mois après le début de la session d’automne, des membres de la NCAA révisent son cas pour finalement lui attribuer une moyenne de 2,67. Son entraîneur, heureux de cette nouvelle, lui indique qu’il pourra se joindre à l’équipe au moment du début de la deuxième session.

Toutefois, Alexandre se heurte à un autre problème en décembre.

«Entre temps, je m’étais inscrit à l’université à Edmundston afin de suivre quelques cours. À la fin de ma session, je devais obligatoirement envoyer mon relevé de notes à la NCAA. Cependant, l’Institut était fermé durant la période des Fêtes et elle n’a pu prendre connaissance de mon dossier qu’avant la fin de janvier. Il était alors trop tard encore une fois et j’ai dû me résigner à rester à Edmundston», a-t-il noté.

À la mi-février, il reçoit finalement le feu vert qui indique qu’il sera éligible dès septembre à effectuer ses premiers élans sur les terrains américains.

«Je dois tout de même refaire mon épreuve d’admission avant d’être éligible à jouer, mais au moins je vais être en mesure de m’entraîner avec mes coéquipiers», a-t-il expliqué.

Pour ce qui est de ses attentes pour la saison prochaine, Alexandre Bélanger se fixe des objectifs ambitieux.

«J’ai suivi les résultats de l’équipe durant l’année et je n’ai pas de complexes. Dans cette ligue, l’entraîneur doit choisir cinq golfeurs sur huit pour participer dans un tournoi. Mon but est donc d’être sélectionné pour tous les tournois», explique-t-il.

Les vétérans de l’équipe n’en sont peut-être pas encore conscients, mais dès la prochaine rentrée scolaire, ils auront à défendre leur poste face à un athlète qui arrive à la fois armé de talent, mais aussi d’une détermination inébranlable.