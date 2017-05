Finale LHJMQ – Alexandre Bernier aime ce qu’il voit des Sea Dogs

Le Dieppois Alexandre Bernier a du mal à contenir sa fébrilité. La raison derrière cette effervescence est tout à fait justifiable. Dès vendredi, lui et ses coéquipiers des Sea Dogs de Saint-Jean croiseront le fer avec l’Armada de Blainville-Boisbriand dans le cadre de la première rencontre de la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Je suis très excité. Notre objectif au début de l’année était de participer à la finale et nous l’avons atteint. Maintenant que nous sommes à cette étape, nous voulons ramener la Coupe du Président à Saint-Jean», a-t-il mentionné.

Les Sea Dogs se retrouvent en finale pour la quatrième fois de leur histoire après avoir éliminé les Saguenéens de Chicoutimi en six rencontres. Pour le défenseur âgé de 19 ans, la compétition farouche rencontrée en demi-finale a eu des effets bénéfiques sur l’équipe.

«Ces rencontres contre les Saguenéens nous ont donné davantage de compétition que lors des deux premiers tours. Nous avons surmonté le défi grâce à nos habiletés et à notre détermination. Aussi, notre esprit d’équipe s’est solidifié à travers cette période. D’ailleurs, notre slogan d’équipe Rise as one (traduction libre: s’élever ensemble) représente bien la mentalité qui règne dans notre vestiaire», a indiqué le joueur de 5 pi 9 po et 166 livres.

Alexandre Bernier, qui est bien conscient du défi de taille qui se dresse devant lui, s’attend à des affrontements intenses et à du jeu fermé.

«Je m’attends à une série axée sur la défensive. L’important sera alors de limiter le nombre de revirements lors des rencontres. De plus, les deux équipes ont d’excellents gardiens qui peuvent à eux seuls remporter un match. De notre côté, nous devrons exploiter notre jeu robuste, ainsi que nos habiletés offensives», a mentionné l’auteur de quatre buts et de 20 points en 54 rencontres de saison régulière.

Pour sa part, Danny Flynn, l’entraîneur-chef de la formation néo-brunswickoise, prévoit affronter une équipe extrêmement dangereuse.

«L’Armada est une excellente équipe qui a connu des séries éliminatoires sensationnelles. Leur éthique de travail est irréprochable et ils ont des unités spéciales redoutables. Nous devrons donc être prêts dès la première minute de la rencontre», a-t-il indiqué.

Le double vainqueur de la Coupe du Président avec les Wildcats de Moncton, en 2006 et en 2009, croit toutefois que l’expérience acquise en séries éliminatoires par les membres de sa formation l’an dernier aura un impact sur les résultats.

«L’an dernier, nous avons accédé à la demi-finale. Cette élimination nous a permis de grandir et de gagner en expérience, mais nous ne voulons pas voir le même scénario se répéter cette fois-ci en finale. Cette année, nous sommes affamés plus que jamais», a-t-il mentionné.

Le pilote des Sea Dogs, âgé de 60 ans, croit aussi que la saison régulière a été très formatrice pour l’ensemble de ses joueurs.

«Même si nous avons terminé au premier rang du classement général en saison régulière, nous avons tout de même eu à faire face à des défis. Plusieurs joueurs ont raté des rencontres pour différentes raisons, telles que des camps professionnels, des blessures ou les championnats mondiaux. Les autres membres de la formation ont alors eu à prendre plus de responsabilités, ce qui a permis à ceux-ci de gagner en confiance au courant de la saison», a-t-il noté.

Armada: «Le plan est de remporter quatre rencontres avant l’adversaire», simplifie Joël Bouchard

L’entraîneur-chef et directeur général de l’Armada de Blainville-Boisbriand Joël Bouchard croit que cette finale contre les Sea Dogs de Saint-Jean s’annonce serrée et excitante.

«Nous sommes deux bonnes équipes. À cette étape, le classement en saison régulière, ainsi que les résultats obtenus dans les présentes séries éliminatoires ne veulent plus rien dire. Le plan est de remporter quatre rencontres avant l’adversaire et de vivre au moment présent peu importe ce qui se dresse devant nous», a-t-il mentionné.

Jusqu’à présent, l’Armada a connu un parcours spectaculaire pour se rendre en finale. En effet, Blainville-Boisbriand a non seulement éliminé le Titan d’Acadie-Bathurst au deuxième tour en remportant les trois dernières rencontres de la série, mais elle s’est aussi payé la meilleure offensive du circuit Courteau en saison régulière, les Islanders de Charlottetown, en cinq petites rencontres.

La formation de la Rive-Nord de Montréal affrontera donc une troisième équipe des Maritimes depuis le début des séries. On serait porté à croire que ces longues heures de route pourraient avoir un effet sur l’énergie de ses joueurs, mais l’entraîneur-chef n’y voit pas de réel inconvénient.

«Nous ne sommes pas affectés par ceci. Nous avons voyagé en avion au cours des deux rondes précédentes afin de favoriser le repos adéquat de nos joueurs. L’avantage d’avoir joué aussi fréquemment contre des équipes de cette division au cours des dernières semaines est que nous sommes désormais familiers avec le style de jeu préconisé par ces formations», a-t-il analysé.

Au-delà de la logistique de voyagement, le pilote de la formation de Blainville-Boisbriand soutient que le mérite revient avant tout à ses joueurs.

«Notre succès tient du fait que les joueurs ont embarqué dans le plan de match et dans le processus que nous avons installé en début de saison. Tous les joueurs dans le vestiaire croient au processus et ont exécuté sans relâche les directives que nous leur communiquons», a-t-il noté.

Il s’agit d’une première expérience en finale de la LHJMQ pour Joël Bouchard. Même s’il est fébrile, cet entraîneur reste détendu.

«Les entraîneurs ont un travail à accomplir, tout comme les joueurs. Dans ce processus, je tente de demeurer calme et serein. Nous avons travaillé depuis août pour nous rendre à cette étape et il ne reste plus qu’à se préparer et à en profiter», a-t-il indiqué.