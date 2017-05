Aigles Bleus: «On a été cherché un as»

«On n’aura pas une équipe de hockey juste pour participer, on veut avoir une équipe de hockey pour gagner. On veut gagner un championnat national.»

Le directeur du programme de l’activité et sportive de l’Université de Moncton est un homme heureux depuis quelques jours.

Marc Boudreau croit que l’embauche de Jean-François Damphousse est un gros pas dans la bonne direction et permettra à son équipe de sortir des bas-fonds du classement une fois pour toute.

«On a été chercher un as, un gars respecté dans le monde du hockey, avec un bagage incroyable», avance-t-il.

«Il a été coach, il a joué professionnel et il a été propriétaire. On a vraiment trouvé quelqu’un de spécial pour nous réaligner vers le succès.»

Le grand patron des sports à l’U de M croit que le programme de hockey stagnait depuis quelques saisons et qu’il était temps de brasser la sauce.

«C’était le temps pour un changement. Depuis quelques années, notre équipe n’avait pas autant de succès», affirme-t-il.

Boudreau reconnaît que les performances de son équipe de hockey ont un impact direct sur le recrutement d’athlètes, mais aussi d’étudiants.

«Le hockey masculin est un sport qui fait rayonner l’U de M et qui amène des partisans à l’aréna. C’est un sport qui génère des revenus», explique-t-il.

«On a investi dans ce nouveau poste pour aller chercher quelqu’un qui a un bon réseau, qui va se concentrer à 100% sur le recrutement et qui va développer un plan stratégique à court, moyen et long terme.»

Le directeur des sports ne voit donc pas l’embauche de Jean-François Damphousse comme une dépense, mais comme un investissement.

«On a toujours identifié le hockey masculin comme un sport d’excellence à l’U de M et il faut continuer d’investir stratégiquement. Ce n’était peut-être pas nécessaire il y a cinq ans, mais les choses évoluent rapidement et le sport universitaire est très compétitif au niveau du hockey. Tout le monde veut jouer dans notre conférence. On fait toujours très bien au niveau national.»

La direction de l’U de M semble enfin avoir compris qu’une équipe de hockey en santé peut faire des miracles pour son image et sa réputation à la grandeur du pays.

«C’est un investissement. Si tout va bien, on va avoir plus de monde à l’aréna, donc plus de revenus et d’intérêt. Ce n’est pas scientifique, mais quand les Aigles Bleus vont bien, ils attirent des gens et des athlètes à l’Université de Moncton. Si le programme va bien, on peut accueillir des championnats nationaux, surtout avec le nouvel aréna dans le centre-ville. Il y a beaucoup de retombées économiques indirectes avec le succès du programme.»