Damphousse chez les Aigles Bleus: «Je suis là pour les jeunes»

C’est maintenant officiel. Jean-François Damphousse sera le grand architecte de la renaissance du programme de hockey masculin des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Le Bleu et Or a confirmé vendredi ce que l’Acadie Nouvelle vous annonçait en primeur mercredi soir, soit la création d’un poste de directeur des opérations hockey pour relancer un programme qui vivotait depuis quelques saisons.

Damphousse se dit emballé du rôle qu’on veut lui confier à l’U de M.

«J’ai accepté le poste pour le défi de faire une différence pour les jeunes», explique-t-il.

«Je veux que les jeunes aient un programme avec une structure qui va les pousser à vouloir s’améliorer et à bien performer, autant sur la glace qu’au niveau scolaire, et peut-être même permettre à certains d’atteindre le niveau professionnel après leurs études», ajoute l’ancien copropriétaire des Commandos de Dieppe.

«Je suis là pour les jeunes, pour les aider, les encadrer. C’est ça ma motivation numéro un.»

Damphousse a bien l’intention d’apporter ses nombreuses expériences dans son nouveau milieu de travail.

«J’arrive avec peu de connaissance de ce qui est fait dans le passé. Moi je veux apporter les choses que j’ai acquises dans mon passé de joueur, d’administrateur et d’entraîneur», souligne-t-il.

«Je veux apporter des idées, des concepts qui me sont propres et qui seront probablement différents de ce qui a été fait dans le passé. Je n’arrive avec aucun préjugé et je veux apporter une attitude de développement.»

Mieux que quiconque, l’ancien gardien des Devils du New Jersey dit réaliser que les joueurs ne devraient plus voir le hockey universitaire comme un cimetière pour leur carrière.

«Je ne veux pas que les jeunes arrivent dans notre programme avec l’attitude que c’est la fin de leur carrière de hockey, mais une continuité», affirme-t-il.

«Je veux qu’ils soient bien encadrés au niveau de la préparation physique et mentale, qu’ils poussent le développement de leurs habiletés. Je ne veux pas qu’ils soient juste là pour jouer quatre ans de hockey sans trop vouloir progresser en tant qu’athlète»

Le recrutement des joueurs sera évidemment au coeur de ses tâches, mais pour le moment, c’est le nouvel entraîneur qui presse.

«.À court terme, c’est certain que ma tâche principale sera la recherche d’un entraîneur. Je ferai partie d’un comité de sélection. Ce n’est pas seulement moi qui vais faire la sélection. Le comité va réviser les candidatures pour s’assurer qu’on choisisse la bonne personne», indique celui qui a aussi été entraîneur des gardiens des Wildcats de Moncton.

Selon lui, le processus de recherche pour trouver un successeur à Serge Bourgeois devrait être mis en branle la semaine prochaine.

«On veut trouver un entraîneur le tôt possible pour qu’on puisse mettre un visage au programme. Mais je ne me sens pas pressé de prendre une décision parce qu’avec mon nouveau rôle, je peux poursuivre le recrutement, qui a déjà débuté par l’organisation et (le recruteur) Robert Tiper LeBlanc. Je peux faire des suivis», avance-t-il.

«La saison est encore loin de débuter. La présente saison n’est pas encore terminée pour plusieurs équipes dans la LHJMQ. Mais je vous dirais que ça ne prendra pas une éternité pour compléter le processus. Une fois qu’on aura les candidatures (d’ici une semaine), ça devrait débouler quand même assez vite.»

Quant au recrutement, Jean-François Damphousse n’anticipe aucun problème.

«Le côté financier ne m’inquiète pas du tout. Je pense que l’Université de Moncton est en bonne position pour le recrutement, pour garder nos joueurs heureux. Je ne crois aucunement que l’aspect financier soit un obstacle présentement.»