Les joueurs se réjouissent du vent de changement

La nomination de Jean-François Damphousse à titre de directeur des opérations hockey des Aigles Bleus a été très bien accueillie par les principaux intéressés, les joueurs.

«Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour les Aigles Bleus», affirme le défenseur Danick Émond.

«Je l’ai croisé à l’époque des Wildcats (Damphousse dirigeait les gardiens de l’équipe) et je peux vous dire que c’est un vrai gars de hockey. Il sait ce qu’il fait et il sait de quoi il parle», ajoute-t-il.

«Je pense qu’il va nous apporter de l’expérience et une certaine crédibilité. Que ce soit pour le recrutement ou peu importe, quand tu sais qu’il ya un gars de hockey comme ça derrière, qui a cette réputation-là, ça peut faire pencher la balance de ton côté», affirme le patineur de 24 ans.

Son collègue à la ligne bleue Sébastien Gauthier est du même avis.

«Je ne le connais pas personnellement, mais c’est un gars d’expérience et c’est cool que l’université amène un gars comme ça avec nous», explique l’athlète de troisième année.

«Il sait comment ça marche une équipe de hockey. Ça fait longtemps qu’il évolue dans ce milieu. Il nous apporte un bon bagage et c’est sûr qu’on va le prendre!»

L’attaquant Mitchell Robillard parlait de son côté d’une embauche qui devrait rapporter gros à l’équipe dans le futur.

«Je pense que l’équipe va être dirigée de façon professionnelle avec Damphousse et les gens qui seront impliqués. J’ai eu beaucoup de bons commentaires à propos de Jean-François. C’est un gars très connu dans le monde du hockey», mentionne le joueur âgé de 24 ans.

«Je pense qu’il va apporter plus de discipline et de compétition au sein de l’organisation. Il a des bons contacts et il connaît du monde un peu partout. Ça va être plus facile pour lui d’approcher et d’attirer des joueurs qui veulent faire leurs études et jouer au hockey professionnel ensuite», ajoute-t-il.

Robillard pense que l’équipe est sur la bonne voie avec Jean-François Damphousse au gouvernail.

«J’ai confiance que nous avons de bonnes saisons à venir. Si tout le monde va dans la même direction, ça va bien aller.»

L’arrière Samuel Roussy a déjà hâte à la prochaine saison avec cet esprit de renouveau qui anime l’équipe depuis une semaine.

«C’est sûr qu’un gars avec autant d’expérience dans le monde du hockey, ça ne peut jamais faire de torts à une équipe», mentionne-t-il.

«J’ai hâte d’arriver au camp d’entraînement pour voir comment ça va être. C’est sûr que c’est un vent de changement qui souffle sur l’équipe.»