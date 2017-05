Kickboxing: Bruno Lurette s’en promet à la soirée Collision Course

«Je suis prêt à souffrir et je suis prêt à le faire souffrir encore plus.»

Bruno Lurette s’en promet samedi soir à Fredericton, alors qu’il affrontera l’Américain Leo Valdivia dans un duel de kickboxing chez les 175lb lors de la soirée Collision Course.

La guerre psychologique entre les deux adversaires avait d’ailleurs déjà débuté, vendredi lors de la pesée officielle.

«Il n’est même pas encore arrivé à l’hôtel. Je ne sais pas ce qu’il fait. Il doit niaiser à l’hôtel en train de boire de la bière. Je ne sais pas», bougonnait l’athlète de 42 ans.

Malgré tout, il semble respecter son adversaire.

«C’est un gars qui a l’air assez polyvalent. C’est un bon kickboxeur qui a beaucoup d’expérience. J’ai vu quelques-uns de ses combats sur YouTube et je suis prêt à n’importe quoi», assure-t-il.

Lurette a bien l’intention de dicter l’allure du combat samedi au Centre Grant-Harvey.

«Mais je veux essayer de ne pas trop me concentrer sur lui, mais plutôt sur ce que moi je vais faire. Je sais déjà les enchaînements et les coups que je vais lui donner. C’est lui qui va subir mes agressions.»

On peut donc s’attendre à voir un Bruno Lurette particulièrement agressif dans la cage.

«Mon plan de match? Lui botter le derrière! Aussi simple que ça. Je vais donner des coups de pieds, des coups de poing et des coups de genoux. Je vais faire tout ce que j’ai à faire pour gagner ce combat-là», avance-t-il.

«Je vais apprécier le moment et le combat et je suis content d’avoir cette opportunité-là. Un combat professionnel de kickboxing au Nouveau-Brunswick, c’est une grosse affaire. Jj’espère que ça va continuer et que les gens vont aimer ça.»

Il pense d’ailleurs que le grand public devrait se régaler samedi, lors de cette soirée qui combinera les arts martiaux mixtes et le kickboxing.

«Je respecte le MMA à 200%. J’en fais moi-même. Mais samedi, les gens vont voir que ça va pas mal vite le kickboxing», promet l’athlète de Kedgwick.

Il a d’ailleurs ajusté sa préparation en conséquence.

«Vu que c’est trois rondes de trois minutes, c’est plus comme un sprint. Il n’y a pas de niaisage. Tu n’a pas besoin de surveiller ton adversaire qui essaie de t’envoyer au sol. Tu y vas au fond. Il va y avoir des bons échanges.»

L’autre combat vedette de la soirée (en kickboxing) opposera l’Acadien Pierre Ouellette (Grand-Sault) au Montréalais Bakary Sakho Sakho.

Thomas Dalziel, de Halifax, se mesurera à l’Ontarien Jason Brown (Hamilton), pendant que le Montréalais Bounpaserth Phonsomsack a rendez-vous avec Robert Lavoie (Ottawa).

Dans la portion des arts martiaux mixtes, le combat principal mettra en vedette Lenny Wheeler (Charlottetown) et Tristan Connelly (Vancouver).

Adam Burke MacDougall, de Fredericton, affrontera Jamie Siraj (Chilliwack), pendant que Kyle Laskey (Fredericton) se mesurera au Néo-Écossais Kean Osmond.

Le dernier affrontement opposera deux autres Néo-Écossais, soit Jacob Palmer (Halifax) et Kealan Samson (Cap-Breton).