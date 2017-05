«Bruno, c’est mon idole et mon inspiration» – Marie-Ève Maltais

Reginald, Suzanne, Maude et Marie-Ève Maltais sont allés retrouver Bruno Lurette dans l’arène tout de suite après sa défaite, samedi, à Fredericton. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Marie-Ève Maltais est passée par toute la gamme des émotions, samedi soir à Fredericton.

Elle a vécu la colère, la tristesse, la joie et la déception.

Mais la fierté l’a finalement emporté.

«J’ai eu un choc quand il me l’a appris. Je ne m’attendais pas à ça du tout. Bruno, c’est un gars qui garde beaucoup ses émotions pour lui-même. J’ai été aussi surprise que tout le monde ici ce soir», avance-t-elle, les yeux dans l’eau.

«On a d’autres projets. On veut voyager et on veut profiter de la vie. Dans ce domaine, tu ne peux pas profiter de la vie à 100% parce que tu dois t’entraîner deux fois par jour», ajoute-t-elle.

Maude était très fière de son père Bruno Lurette, samedi. – Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Celle qui est elle-même une athlète accomplie dit comprendre les raisons qui poussent Lurette à se retirer.

«Il savait les sacrifices qu’il avait à faire pour gravir les échelons et il savait qu’il devait constamment s’éloigner. Il est aussi en forme que des gars de 20 ans, mais psychologiquement, il est rendu à autre chose.»

Marie-Ève Maltais se dit comblée par la carrière de son mari.

«Bruno, c’est mon idole et mon inspiration. Ça fait 10 ans qu’on est ensemble et il m’a fait changer ma mentalité à propos plein de choses. Il m’a montré que c’était possible d’accomplir des choses hors de l’ordinaire. Il est une inspiration pour tout le monde.»

La bonne nouvelle, c’est que le couple ne passera dorénavant plus deuxième.

«C’est un bûcheron dans l’âme, mais c’est aussi un homme très sensible. Il m’a apporté beaucoup dans ma vie, comme conjoint, mais aussi comme meilleur ami. On est vraiment une équipe», affirme Marie-Ève Maltais.

«On veut voir le monde, faire du yoga, peut-être devenir enseignant de yoga un jour. On s’intéresse aussi à la nutrition holistique et on va peut-être se diriger vers la naturopathie ou quelque chose comme ça.»

Elle mentionne que Bruno Lurette va continuer de s’entraîner parce que ça fait partie de sa vie. Mais les combats, c’est terminé.